K Zemi sa blíži kométa Lemmon: Priletí len raz za 1350 rokov, v tento deň ju zrejme uvidíme aj voľným okom

Martin Cucík
Podľa súčasných výpočtov kométa obehne Slnko približne raz za 1 350 rokov, vidieť ju bude možno aj voľným okom.

Astronómovia upozorňujú na prelet zaujímavého telesa. Ide o  kométu Lemmon, ktorá sa ešte tento mesiac priblíži k Zemi. Podľa odhadov by ju za priaznivých podmienok mohli vidieť aj voľným okom, pričom vyniká svojím nezvyčajným, limetkovozeleným odtieňom.

Kométa nesúca označenie C/2025 A6 (Lemmon) bola prvýkrát spozorovaná 3. januára tohto roka astronómami z observatória Mt. Lemmon SkyCenter v pohorí Santa Catalina v Arizone. V tom čase letela do vnútra Slnečnej sústavy rýchlosťou až 209-tisíc kilometrov za hodinu. Informoval portál Livescience.

Prelet raz za 1350 rokov

Ide o tzv. neperiodickú kométu. Jej obežná doba je premenlivá a pohybuje sa v rozmedzí tisícročí. Podľa súčasných výpočtov obehne Slnko približne raz za 1 350 rokov a väčšinu času trávi v odľahlom Oortovom oblaku, kde sa nachádzajú miliardy komét a zamrznutých objektov.

Dimitrios Katevainis, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Snímky kométy už teraz ukazujú zvláštnu smaragdovú žiaru. Vedci to pripisujú prítomnosti vzácneho plynu – dikarbónu, ktorý sa nachádza v plynnom „obale“ okolo jadra kométy. Práve tento plyn spôsobuje zelenkastý odtieň, ktorý sme v minulosti videli aj pri ďalších telesách, ako boli „zelená kométa“ C/2022 E3 alebo „diabolská kométa“ 12P/Pons-Brooks.

Najbližšie k Zemi sa dostane 21. októbra

K našej planéte sa Lemmon priblíži 21. októbra, no stále zostane vo vzdialenosti asi 90 miliónov kilometrov, teda viac než 230-násobok vzdialenosti Mesiaca.

O niekoľko týždňov neskôr, 8. novembra, dosiahne najbližší bod k Slnku a následne sa opäť vydá na cestu späť do hlbokého vesmíru. Ako sa kométa dostáva bližšie k Slnku, jej obal z prachu, plynov a ľadu, tzv. koma, sa rozširuje a odráža viac slnečného svetla. Vďaka tomu bude kométa Lemmon jasnejšia.

Astronómovia predpokladajú, že jej jasnosť dosiahne magnitúdu 5, čo je na hranici viditeľnosti voľným okom. Niektorí odborníci však nevylučujú, že sa vyšplhá až na magnitúdu 4, čo by znamenalo, že ju bude možné pozorovať bez špeciálneho vybavenie.

