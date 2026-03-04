Juraj Lelkes má slabosť na jej kostýmy: Sisa Sklovská prezradila, čo robia po koncertoch, bude vám horúco

Foto: Instagram (sisasklovskaofficial)

Frederika Lyžičiar
Chuť na blízkosť u nej nezmizla a s manželom si ju udržiavajú.

O intimite vo vzťahoch sa často hovorí skôr potichu, no sú páry, ktoré o nej dokážu rozprávať úplne otvorene.

Speváčka Sisa Sklovská patrí medzi ženy, ktoré o téme intimity hovoria otvorene a bez zbytočných zábran. Blízkosť, vášeň a fyzická príťažlivosť podľa nej zohrávajú v dlhoročnom vzťahu dôležitú úlohu. V podcaste pre Fun rádio preto prezradila, ako to vyzerá u nich doma za dverami spálne.

Aj po rokoch si pekne totiž dokážu udržiavať iskru a vzájomnú príťažlivosť akú im môže závidieť nejeden mladý párik. Sisa si myslí, že k tomu prispieva určite najmä otvorenosť, starostlivosť o partnera a okrem iného aj dávka kreativity.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sisa Sklovska (@sisasklovskaofficial)

Intimita bez tabu

Sklovská sa netají tým, že intimita je podľa nej prirodzenou a dôležitou súčasťou partnerského života. O tejto téme hovorí bez rozpakov a otvorene priznáva, že ju nepovažuje za tabu. „Ono je to dôležité celý život, to je samozrejmé. Musí to byť,“ priznala v podcaste.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Sisa Sklovska (@sisasklovskaofficial)


Speváčka zároveň dodáva, že chuť na intimitu u nej rozhodne nezmizla ani po rokoch. „Mne sa chce stále. Ja som kreatívny človek. To aj s tým súvisí,“ povedala bez akéhokoľvek zaváhania. Pri spomienke na koncerty prezradila aj pikantnejší detail zo súkromia.

Juraj Lelkes má totiž slabosť pre jej pódiové kostýmy a občas sa stane, že ho natoľko očaria, že by ich najradšej videl aj mimo javiska. Speváčka tak priznala, že koncertná atmosféra niekedy pokračuje aj doma, keď sa vášeň z pódia prenesie priamo do ich súkromia. „Áno, stalo, ale že presne tak,“ vtipne poznamenala.

Bez intimity si vzťah nevie predstaviť

