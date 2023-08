Jednu z najlepších reštaurácií sveta máme hneď za hranicami: Pozrite, koľko tu necháte za večeru

Portál Elite Traveler každoročne zverejňuje svoj prestížny zoznam najlepších reštaurácii na svete. Miesto si tu nájdu prakticky všetky druhy podnikov, ktoré ale musia splniť stanovené kritériá a finálny zoznam je v podstate výberom čitateľov. Ide o klientelu, ktorá navštevuje reštaurácie po celom svete a hodnotí prostredie, jedlo, obsluhu, ale aj celkový zážitok.

85 najlepších reštaurácii sveta, jedna je za našimi hranicami

V prestížnom zozname nechýbajú známe podniky ako napríklad kalifornská The French Laundry, parížska Guy Savoy či newyorská Blue Hill. Mnoho z vybraných reštaurácii sa pýši hviezdou Michelin, no nie je to pravidlom a v rebríčku sa nachádzajú aj reštaurácie, ktoré v lukratívnom zozname spoločnosti Michelin nie sú. Faktom je, že gastronomický zážitok vo vybraných podnikoch nie je úplne lacnou záležitosťou. Tak napríklad, spomínaná reštaurácia Guy Savoy servíruje menu pre celý stôl za 640 eur bez nápojov.

Zaujímavosťou je, že v rebríčku sa umiestnila aj viedenská reštaurácia Steirereck im Stadtpark, ktorá sa môže pochváliť dvoma michelinskými hviezdami a nachádza sa hneď za slovenskými hranicami. Za 6-chodové menu tu zaplatíte 205 eur, 7-chodové menu vás vyjde na 225 eur a do finálnej ceny je potrebné započítať nápoje. Výber z Á la carte menu ponúka pokrmy za prijateľnejšie ceny, ktoré sú v rozmedzí od 44 eur do 68 eur bez nápojov.

Kompletný zoznam tvorí 85 reštaurácii z celého sveta a zverejnený je na webe Elite Traveler, kde môžete jednotlivé podniky selektovať podľa vami vybraných kritérií. Nájdete ho na tomto odkaze.