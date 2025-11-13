Jeden zločin mu nestačil: Muž najskôr poškodil dvere, kradol na recepcii a potom vošiel k spiacim ženám, kde začal onanovať

V bratislavskom centre sa odohral mimoriadne znepokojivý incident, ktorý vystrašil dve ubytované ženy a zamestnal policajtov ešte pred svitaním. Prípad sa stal krátko pred treťou hodinou ráno v jednom z hostelov v centre mesta.
O udalosti informovala Polícia Slovenskej republiky na svojom oficiálnom facebookovom profile.
Najskôr poškodil dvere a ukradol notebook
Muž sa podľa polície dostal do budovy tak, že poškodil vstupné dvere. Na recepcii zobral notebook a následne sa presunul do jednej z izieb. V tej chvíli tam spali dve ženy, pričom sa páchateľ postavil nad jednu z nich a začal nad ňou onanovať.
Druhá žena sa prebudila, čo muža vyľakalo. Pokúsil sa z izby odísť a uniknúť z budovy. Žena sa mu snažila v úteku zabrániť a podarilo sa jej rýchlo vyhotoviť fotografiu páchateľa. Práve táto fotografia neskôr zohrala kľúčovú úlohu.
Muž po incidente z miesta utiekol. Škoda bola vyčíslená na sedemsto eur, keďže vznikla kombináciou poškodených dverí a krádeže notebooku. Policajti však mali k dispozícii opis páchateľa aj fotografiu, ktorú poškodená stihla spraviť.
Hliadka ho spozorovala v centre Bratislavy
Hliadka Okresného riaditeľstva PZ Bratislava I si ešte v ten istý deň na Poštovej ulici všimla muža, ktorý presne zodpovedal opisu. Policajti ho okamžite obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie. Po vykonaní potrebných úkonov bolo vznesené obvinenie z trestného činu krádeže v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody voči Matúšovi M., dvadsaťdeväťročnému mužovi z okresu Šaľa.
Rýchly zásah ukončil prípad v priebehu niekoľkých hodín
Polícia uviedla, že výnimočne rýchle objasnenie prípadu bolo možné aj vďaka duchaprítomnosti jednej z ubytovaných žien. Jej fotografia výrazne uľahčila identifikáciu a následné zadržanie páchateľa.
