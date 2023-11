Je rozhodnuté, vianočný spot Telekomu sa môže vysielať aj so spermiami. Rada pre reklamu uviedla argumenty

Vianočný reklamný spot Telekomu vyvolal tento rok množstvo pobúrenia, ale aj obdivu. Rada pre reklamu (RPR) naň dostala desiatky sťažností z celého Slovenska. Rozhodla, že je v poriadku a môže sa ďalej vysielať tak ako doteraz, upozornil na to portál Omédiách.

Televízny spot s názvom „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček“ bol predmetom rokovania Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu. Na spot jej prišlo viac ako 50 sťažností od fyzických osôb z celého Slovenska. Rada rozhodla, že „reklama je príkladom tolerancie k rôznym spoločensky akceptovateľným vzťahom a rešpektu, ktorý je v kontexte vianočných sviatkov aj hlavným motívom kampane.“

Situácie v deji sú bežné

Komisia hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti sú neopodstatnené a spot nie je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe. Rada pre reklamu zhodnotila, že situácie v deji reklamy sú bežné a zachytávajú normálne aktivity, „vrátane správania účastníkov, s ktorými sa ľudia môžu stretnúť počas rodinných návštev a Komisia sa nedomnieva, že by reklama obsahovala vyobrazenia, ktoré by boli neslušné, či inak v rozpore so všeobecnými normami slušnosti a mravnosti,“ píše sa v hodnotení RPR.

V sťažnostiach sa ľudia búrili napríklad proti textu v znení „Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám“ a „Mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie“. Výraz spermie považovali za nevhodný a neetický, najmä voči maloletým, tiež namietali, že spot propaguje LGBTI ideológiu a uráža kresťanské hodnoty a slovenské vianočné zvyky.

Aj keby hľadal chlapca, bolo by to v poriadku

Aj keby hlavný hrdina v spote konkrektizoval, že dievča nehľadá kvôli tomu, že je homosexuál „túto skutočnosť nemožno považovať za takú, ktorá by mala v predmetnom prípade vplyv na etickosť reklamy v kontexte jej slušnosti,“ zhodnotila komisia. Výraz spermie je tiež v poriadku, keďže je použitý v kontexte odkazu na plodnosť. „Predmetné slovo samo o sebe nie je vulgárne, ani nebolo použité vo význame, ktorý by naznačoval napr. vulgárnu alebo nevhodnú konotáciu. Zároveň výraz sám o sebe nie je neetický, keďže ide o bežný odborný výraz pre označenie mužskej pohlavnej bunky, s ktorým prichádzajú do kontaktu aj maloletí v rámci výučby na základnej škole.“