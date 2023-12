Je pokrytý jedovatými bodákmi a jeho plody dokážu vybuchovať. Dynamitový strom je najbrutálnejší zo všetkých drevín

V našich zemepisných končinách sme zvyknutí na to, že stromy, s ktorými sa bežne stretávame, nie sú vo všeobecnosti nebezpečné. Samozrejme, nájdu sa aj jedovaté, ako je napríklad tis a mnohé ihličnany nás môžu popichať, či drobné ale pevné konáriky listnatých stromov, pri predieraní sa lesom, nás zase vedia nepríjemne poškrabať. No ani jeden z nich sa „nechytá“ na strom Hura crepitans.

Brutálny strom

Hura crepitans je latinský názov tropického stromu, pričom v češtine sa tento strom volá hura chřestivá, čo by sme mohli preložiť ako hura hrkálková, čo opäť sedí, keďže latinský výraz crepitans predstavuje „praskanie“.

Nenechajte sa ale oklamať pomerne neškodným názvom. Hura je brutálny strom, ako píše Příroda.cz. Na svojom kmeni má jedovaté bodce a ich plody prirovnáva ku granátom.

Malé „dynamity“

Tento strom rastie v strednej a južnej Amerike a dorastá do výšky až 25 metrov, no našli sa aj také, ktoré mali 60 metrov. Ak by ste strom narezali, začne z neho vytekať jedovatý latex. To je ešte ako-tak v poriadku, no ak by ste sa predsa odvážili naň vyšplhať, budú vám v tom brániť až dvojcentimetrové tŕne, ktoré sa nachádzajú na kmeni či vetvách.

Už to znie nebezpečne, no hura má ešte niečo. Jej plody pripomínajú malé tekvičky, v ktorých sa nachádzajú puzdrá a v nich semená. Keď sú plody zrelé, tak v jednom momente explodujú a vystrelia semeno až do vzdialenosti 40 metrov, a to ohromnou rýchlosťou 250 km/h. Takto si zabezpečujú šírenie semien po okolí.

Samozrejme, hura nemá v sebe žiadne výbušniny. Ako opisuje stránka univerzity v Marylande, steny plodu majú viaceré vrstvy, ktoré pri schnutí na seba pôsobia a rôzne sa naťahujú. Keď pnutie medzi vrstvami dosiahne kritickú mieru, plod exploduje.

Aj keď takýto strom by sa skôr hodil do armády, má iné využitie. Rybári používali v minulosti latex na trávenie rýb a rôzne kmene ho používali na natieranie šípov. Plody sa tiež používali ako nádobky na sušený atrament a výťažky zo stromu majú svoj význam aj vo farmaceutickom priemysle. Taktiež drevo stromu je veľmi kvalitné a využíva sa pri výrobe nábytku.