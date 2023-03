Žena opísala bolesť, akú zažila, keď spadla na najnebezpečnejšiu rastlinu na svete. Pôrod sa k tomu ani nepribližoval

Aká je príroda úžasná, taká vie byť aj nebezpečná. Dôkazom toho je aj austrálska rastlina laportea morušovitá (Dendrocnide moroides). Je pokladaná za najnebezpečnejšiu rastlinu na svete, lebo spôsobuje po popŕhlení neuveriteľnú bolesť, ktorá dlhodobo pretrváva. Môže tak spôsobiť smrť či šialenstvo. Jedna žena opísala svoje pocity, keď sa jej podarilo na ňu spadnúť, uvádza IFLScience.

Článok pokračuje pod videom ↓

Laportea morušovitá je pokrytá drobnými chĺpkami obsahujúcimi toxín. Medzi prvými ju objavil v roku 1866 inšpektor zo Severného Queenslandu AC Macmillan. Ten opísal, že jeho pakôň sa po popŕhlení zbláznil a do dvoch hodín zomrel.

Popŕhlila si nohy

Nie je to teda rastlinka, do ktorej by ste chceli spadnúť. No to sa stalo 42-ročnej Naomi Lewis, ktorá pri jazde na horskom bicykli neďaleko svojho domu v austrálskom Cairns skončila nohami práve v nej.

„Bola to neznesiteľná bolesť. Telo sa dostane až na prah bolesti a potom začne zvracať,“ opísala Lewis pre ABC News. Jej manžel doniesol z lekárne voskové prúžky na depiláciu v snahe dostať z kože chĺpky von. Počas čakania na sanitku jej ich prikladal na nohy a snažil sa odstrániť čo najviac chĺpkov.

V nemocnici jej nemali veľmi ako pomôcť. Ostala tam týždeň, pričom jej len dávali zábaly na nohy a tlmili bolesť. „Porodila som štyri deti — tri cisárskym rezom a jedno prirodzene. Ani jeden z pôrodov sa k tejto bolesti ani len nepribližoval,“ povedala.

Bolesť aj po 9 mesiacoch

Po prepustení z nemocnice musela neustále užívať lieky proti bolesti. Teraz prešlo už 9 mesiacov, no stále niekedy zacíti ostrú bolesť v nohách. Opisuje ju, ako keby niekto natiahol gumičku a pustil jej ju na nohu a ju to zaštípalo.

Popŕhlenia rastlinou laporteou morušovitou popisujú aj iní ľudia ako najhoršiu bolesť na svete. „Pamätám si, že som mal pocit, ako keby sa mi obrovské ruky snažili roztrhnúť hruď,“ povedal Ernie Rider o svojom nepríjemnom stretnutí s laporteou v roku 1963. „Dva alebo tri dni bola bolesť neznesiteľná. Nemohol som pracovať ani spať, silná bolesť pretrvávala potom ďalšie dva týždne. V konečnom dôsledku štípanie pretrvávalo dva roky, opakovalo sa vždy, keď som si dal studenú sprchu.“

Je pozoruhodné, že pravdepodobne existujú živočíchy, ktorým táto rastlina neprekáža, keďže vedci našli na nej niekoľko stôp po obhrýzaní, čo naznačuje, že niektoré zvieratá sa vedia vyrovnať so silnou toxicitou. Ide pravdepodobne o chrobáky a hmyz, ale môže to byť aj malý druh austrálskeho vačkovca.