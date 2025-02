Jasmina Alagič má už plné zuby jednej veci: Myslí si, že je nespravodlivé, ako mnohí vnímajú Rytmusa

Obľúbená moderátorka, ktorá momentálne hviezdi v relácii Vezmeš si ma?, stále spomína na jeden zo svojich najšťastnejších dní v živote. Jej svadba s Rytmusom bola doslova vysnívaná, keďže si zobrala muža, ktorého milovala z celého srdca. Dnes na sociálnych sieťach dáva takmer každý deň najavo svojim fanúšikom, aká je vďačná za všetko, čo má, vrátane svojej rodiny a synčeka Sanela. A o Rytmusovi sa vždy vyjadrovala veľmi pekne, považuje ho za láskavého človeka, hoci mnohí majú iný názor.

Ako priznala Jasmina Alagič v rozhovore pre portál Eva, bolo jej úplne jedno, kde by mala svadbu. Za dôležité považovala to, kto pri nej počas tohto výnimočného dňa stál. „Aj keby ste mi v tej chvíli urobili svadbu na namoknutom parkovisku, bola by pre mňa krásna, pretože tam bola moja rodina, ktorá sa pozerala na to, ako si beriem lásku svojho života. To bolo pre mňa úplne najintenzívnejšie a všetko to ostatné pozlátko okolo bolo len navyše,“ zazneli dojímavé slová z moderátorkiných úst.

Svojho muža, ktorý pri nej stojí v dobrom aj v zlom, obdivuje za to, aký je. Hoci Rytmus vystupuje na verejnosti ako drsný chlap, ktorý si nedáva servítku pred ústa a sem-tam povie nadávku, o čom svedčia aj texty jeho pesničiek, v skutočnosti je Patrik Vrbovský citlivý chlap, ktorý ju veľa naučil. „Môj muž ma absolútne upokojil. Ukázal mi, že nemusím na všetko a všade povedať áno. Patrik v sebe nemá kúsok stresu. Nemá odo mňa žiadne očakávania a je naozaj šťastný a vďačný za to, kým som a nepotrebuje ma v žiadnom ohľade meniť,“ priznala Jasmina, ktorá mu zase vniesla do života rodinu.

Nezaslúži si to

Ako ďalej doplnila, podľa jej slov sa po dlhých rokoch už trochu „objedol“ Rytmusa, a tak si teraz viac užíva byť Patrikom. Bohužiaľ, vykreselený mediálny obraz či mienka ľudí o ňom stále pretrváva, čo Jasmine dvíha tlak. Povesť drsného a necitlivého chlapa ostáva, no mnoho ľudí pritom nevie, že v skutočnosti nie je taký zlý. Ale ako spomenula, nejde len o jej Patrika.

„V akomkoľvek kontexte ma rozčuľuje nespravodlivosť, aj keď vidím, o akých ľuďoch sa píše krásne, a viem, aký majú background, ako žijú, aké majú hodnoty, vzťahy. Viem, že moja rodina by sa s tým nikdy nestotožňovala a napriek tomu sú opisovaní ako národní hrdinovia. A potom príde na rad môj muž, ktorý dostáva prívlastky, aké si naozaj nezaslúži,“ uviedla rozhorčene moderátorka.

Podľa Jasminy je Rytmus veľmi láskavý muž a dobrý človek. Aj on má svoje chvíľky, keď povie niečo skôr, ako si to premyslí. No kto taký nie je? „Vie ma to nahnevať, viem totiž, s kým žijem. Áno, niekedy má veľké ústa a povie niečo skôr, než sa zamyslí nad dôsledkami a nie vždy je to úplne korektné, no v živote nikoho neokradol, nepodviedol, nikomu neublížil,“ vyšla s pravdou von mamička Sanela.

