Jarné upratovanie: Nezabúdajte na údržbu oplotenia

To by nemalo nastať len vo vnútri domu, ale aj v jeho okolí a zabúdať by sme nemali na jeden z hlavných bezpečnostných prvkov našich pozemkov. Trochu pozornosti si zaslúži každé oplotenie, no ako na to?
Zima dokáže potrápiť nielen ľudí, ale práve aj naše záhrady, ich okolie a všetko čo k nim patrí, a teda aj oplotenie. Brány a ploty môžu nástupom teplejšieho a slnečného počasia odhaliť nedostatky, ktoré napáchalo práve najstudenšie obdobie roka. Pri každom druhu oplotenia pritom môže ísť rozdielne vady.
Jednoduchou údržbou oplotenia, či už ide o 3D, betónové, živé, či pletivové ploty, dokážeme oddialiť moment, kedy bude oplotenie definitívne na odpis a malou investíciou do ochrany našich pozemkov sa tak vyhneme veľkej investícii. Prípravou plota na ďalšiu sezónu tiež zaistíme, že nestratí na estetickosti.
Kontrola pletiva po záťaži snehu a lístia
Najčastejším problémom štvorhranných pletív po zime je ich tzv. únava. Stačí, ak sa o plot oprela väčšia vrstva ťažkého snehu, a pletivo stratí svoj tvar.
- Skontrolujte horný, stredný a spodný napínací drôt. V prípade, že sú uvoľnené, použite napínacie kliešte alebo vymeňte staré napínače za nové. Správne napnuté pletivo musí pri poklepaní „zvoniť“.
- Častou chybou je nános lístia a zeminy pri spodnom okraji pletiva. Takáto vrstva urýchľuje hrdzavenie aj pri poplastovaných verziách. Jar je ideálny čas na vyhrabanie nečistôt spod plota a bráničky.
- Ak zistíte rozpletené oká, spojte ich viazacím drôtom s rovnakou povrchovou úpravou, aby ste nenarušili estetiku.
Stabilita 3D plotov
Hoci sa 3D ploty pýšia vysokou odolnosťou vďaka pozinkovaniu, zima preveruje predovšetkým ich stabilitu. Práve preto sa odporúča skontrolovať miesta ich kontaktu so zemou, prípadne si posvietiť na nedokonalosti v pozinkovaní, kde môže vznikať hrdza.
- Mrazy môžu spôsobiť pohyb pôdy, čo vedie k uvoľneniu stĺpikov. Skontrolujte pevnosť pätiek a dotiahnite všetky úchytky.
- Prach a blato z jarných dažďov držia vlhkosť. Plot očistite silným prúdom vody a vyhnite sa drsným chemikáliám.
- Ak nájdete miesto na plotoch a bránach, kde sa lak odrel, napríklad od odletujúcich kamienkov pri odhŕňaní snehu, očistite ho a zatrite opravným sprejom alebo lakom. Zabránite tak vzniku korózie.
Pozor na mikropraskliny a mach v betónových plotoch
Betón je pevný, ale pórovitý. Najväčším nepriateľom je preň voda, ktorá v zime zamrzne v štruktúre materiálu a spôsobuje mikrotrhliny.
- Ak zbadáte odlupujúce sa časti alebo väčšie praskliny, je potrebné ich vyplniť mrazuvzdorným tmelom na betón.
- Biele škvrny a povlak machu nie sú len estetický problém. Zadržiavajú vodu. Použite špeciálne čističe na betón alebo slabý roztok octovej vody a plot opláchnite.
- Po čistení je vhodné aplikovať vodovzdorný náter. Ten uzavrie póry betónu a počas budúcej zimy bude voda po plote len stekať, namiesto toho, aby doň vsakovala.
Oživenie živých plotov nie je len o strihaní
Živý plot po zime potrebujeme “prebudiť”. Postup je podobný nezávisle od toho, aký druh rastliny používame.
- Odstráňte všetky suché, omrznuté alebo snehom polámané konáre. Režte až do zdravého dreva.
- Jarný strih, ideálny pred rozvinutím pukov, stimuluje zahustenie spodnej časti plota. Nezabúdajte, že plot by mal byť v dolnej časti širší, aby sa svetlo dostalo ku všetkým častiam.
- Pôda okolo koreňov býva po zime vyčerpaná a utlačená. Jemne ju prekyprite a pridajte jarné hnojivo s vyšším obsahom dusíka. Použitím mulčovacej hmoty (kôry) pomôžeme udržaniu vlahy počas prvých teplých dní.
Drevený plot: Ošetrenie a zveľadenie
Drevené ploty sú náchylné na hnilobu a pliesne, čoho riešenie nie je vhodné odkladať. Chlad môže spôsobiť aj jeho rozpínanie, preto je dobré posvietiť si na nové nedostatky, ktoré v takomto type oplotenia vznikli, ako praskliny či uvoľnené spoje. Čerstvým náterom nielenže zapečatíme novoaplikované ošetrenie, plot oživíme a naše okolie opäť niečím ozvláštnime.
- Identifikovaním plesní a hniloby dreva, a ich následným ošetrením, zbrúsením na čisté drevo a natretím ochrannej vrstvy, predĺžime životnosť plotu a odstránime nepekné škvrny.
- Machy a iné zimné nánosy je potrebné odstrániť vapkou alebo kefou. Pri vapkovaní je potrebné dať si pozor na vysoký tlak vody, odporúča sa plot striekať z väčšej vzdialenosti.
- I keď sú pukliny v dreve prirodzené, veľké praskliny môžu viesť k zadržiavaniu vody a opakujúcim sa problémom. Po zime ich môžeme opraviť aplikáciou exteriérového tmelu na drevo.
- Ak sa rozhodneme pre čerstvý náter, plot je treba obrúsiť brúnysm papierom a zbaviť ho mastnoty a smoly.
Nový štart pre vás aj oplotenie
Jarná revízia oplotenia, vrátane bráničky a jeho ďalších doplnkov, vám nezaberie viac ako jedno popoludnie, no výsledkom bude nielen krajšia záhrada, ale najmä istota, že váš majetok zostane bezpečne ohradený.
Starostlivosť o naše okolie môže slúžiť aj ako istá forma psychohygieny a vďaka nemu môžeme znovu objaviť v zime zabudnutú vášeň pre udržiavanie estetického vzhľadu nášho oplotenia vo všetkých jeho formách.
Ak počas kontroly zistíte, že váš plot definitívne doslúžil, jar ideálnym momentom na jeho kompletnú výmenu. Náhrada pritom nemusí byť rovnaká ako jej predchodca a výber z brán a plotov je naozaj pestrý, preto je vhodné krok svedomito zvážiť a urobiť ho čím skôr.
