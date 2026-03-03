Jadrové zbrane neďaleko Slovenska? Viac ako polovica obyvateľov nášho suseda by súhlasila

Viac ako polovica Poliakov sa vyslovila za to, aby krajina získala jadrové zbrane. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zverejnilo v utorok Rádio ZET, informuje varšavský spravodajca TASR.
Za takýto krok sa vyslovilo takmer 51 percent opýtaných, proti je 39 percent a vyše 10 percent respondentov nemá názor. Podpora je rovnaká medzi ženami aj mužmi.
Pravica sa zbraní dožaduje najviac
Najvyššiu podporu získania jadrových zbraní zaznamenali medzi voličmi pravice. Podporuje ho 79 percent voličov opozičnej Konfederácie a 65 percent voličov strany Právo a spravodlivosť (PiS).
Medzi voličmi koaličnej Novej ľavice podporuje tento krok 54 percent opýtaných, v prípade Tretiej cesty (Poľsko 2050 a PSL) je to 40 percent. Najnižšiu podporu má návrh medzi voličmi Tuskovej Občianskej koalície, kde súhlas vyjadrilo 35 percent respondentov.
Prieskum uskutočnila agentúra IBRiS v dňoch 27. a 28. februára 2026 na reprezentatívnej vzorke 1073 osôb. Poľský premiér Donald Tusk potvrdil, že Varšava rokuje s Parížom a európskymi spojencami o „pokročilom jadrovom odstrašení“.
„Spolu s našimi priateľmi sa vyzbrojujeme, aby sa naši nepriatelia nikdy neodvážili na nás zaútočiť,“ napísal na sieti X.
