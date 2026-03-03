Jadrové zbrane neďaleko Slovenska? Viac ako polovica obyvateľov nášho suseda by súhlasila

Ilustračná foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Viac ako polovica obyvateľov Poľska je naklonených tomu, aby krajina vlastnila jadrové zbrane.

Viac ako polovica Poliakov sa vyslovila za to, aby krajina získala jadrové zbrane. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zverejnilo v utorok Rádio ZET, informuje varšavský spravodajca TASR.

Za takýto krok sa vyslovilo takmer 51 percent opýtaných, proti je 39 percent a vyše 10 percent respondentov nemá názor. Podpora je rovnaká medzi ženami aj mužmi.

Pravica sa zbraní dožaduje najviac

Najvyššiu podporu získania jadrových zbraní zaznamenali medzi voličmi pravice. Podporuje ho 79 percent voličov opozičnej Konfederácie a 65 percent voličov strany Právo a spravodlivosť (PiS).

Foto: SITA/AP

Medzi voličmi koaličnej Novej ľavice podporuje tento krok 54 percent opýtaných, v prípade Tretiej cesty (Poľsko 2050 a PSL) je to 40 percent. Najnižšiu podporu má návrh medzi voličmi Tuskovej Občianskej koalície, kde súhlas vyjadrilo 35 percent respondentov.

Prieskum uskutočnila agentúra IBRiS v dňoch 27. a 28. februára 2026 na reprezentatívnej vzorke 1073 osôb. Poľský premiér Donald Tusk potvrdil, že Varšava rokuje s Parížom a európskymi spojencami o „pokročilom jadrovom odstrašení“.

Spolu s našimi priateľmi sa vyzbrojujeme, aby sa naši nepriatelia nikdy neodvážili na nás zaútočiť,“ napísal na sieti X.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Irán sa vyhráža európskym krajinám: Nemajú zasahovať do vojny. Spojené kráľovstvo vyšle vojnovú loď na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Útok na Irán
Námorníci čakajú na WC aj 45 minút, po plavidle za 13 miliárd mali tiecť splašky. Američania vytasili najsmrtiacejšiu loď
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Realiťák Tomáš o kúpe nehnuteľnosti: Brať hypotéku sa oplatí. Ľudia v zahraničí bývajú v podnájme, u nás to nie je bežné
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Unikátny supermarket skončil, hovorí sa o dlhoch. Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Pokazili, čo mohli: Americký najhorší atómový test spôsobil ekologickú katastrofu, miesto je dodnes neobývateľné
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac