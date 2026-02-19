Internetom sa šíril hoax: Vesmírne divadlo sa napokon nekoná, no máme pre vás niečo lepšie

Internetom sa pred pár dňami šírila správa o jedinečnom zoradení planét, aké nezažijete do roku 2040. Malo sa konať 28. februára, no ak ste sa na tento deň tešili, máme pre vás zlú správu. Ide totiž o hoax.
„Očami je pozorovateľných 5 planét (Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn), z čoho len dve naozaj pekne aj z mesta (Venuša a Jupiter). Jasná, Venuša bude toho dňa zapadať ešte za súmraku spolu so slabým a prakticky nepozorovateľným Merkúrom, o niečo neskôr ich bude nasledovať Saturn. Len fajnšmekri s teleskopickým vybavením na skutočne čistej oblohe budú schopní nájsť vpravo od Saturna aj slabučký Neptún,“ informoval o hoaxe Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opavě.
Ak ste sa však náhodou na spomínaný deň tešili, máme pre vás náhradu. Februárová nočná obloha prináša príležitosť pozorovať Merkúr, planétu, ktorú nevidel ani Mikuláš Kopernik. Najlepšie astronomické podmienky budú vo štvrtok (19. 2.) po západe Slnka. TASR o tom informoval hovorca Slovenskej akadémie vied (SAV) Jozef Bednár.
Jedinečná šanca
V najbližších dňoch bude Merkúr zapadať viac ako hodinu po Slnku. „Najlepšie podmienky budú okolo najväčšej východnej elongácie 19. februára, keď bude na oblohe vzdialený až 18 stupňov od Slnka. Koncom februára bude zapadať tesne po Slnku a v prvej dekáde marca už nebude pozorovateľný,“ priblížil Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.
Hovorca podotkol, že verejnosť môže pri priaznivých meteorologických podmienkach pozorovať Merkúr aj voľným okom, ale už malý triéder výrazne zvýši šancu na úspešné pozorovanie. „Hneď po západe Slnka sa objaví jasná Venuša a úzky kosáčik Mesiaca, ktorý je len dva dni po nove. Venuša a Mesiac by nám mohli poslúžiť ako dobré orientačné body na nájdenie slabšieho Merkúra. Obloha bude postupne tmavnúť a skôr ako nastane úplná tma, Merkúr zapadne. Treba teda vystihnúť správny moment,“ spresnil astronóm.
Planéta Merkúr je najmenšia z ôsmich planét Slnečnej sústavy, pričom obieha okolo Slnka v jeho bezprostrednej blízkosti. Ako doplnil hovorca, napriek tomu, že prvé záznamy o jeho pozorovaní sú už zo 14. storočia pred naším letopočtom z oblasti Mezopotámie, pre zlé pozorovacie podmienky v blízkosti Slnka patrí k najmenej preskúmaným telesám Slnečnej sústavy.
Podotkol, že aj keď Merkúr býva na oblohe jasnejší ako všetky hviezdy, s výnimkou najjasnejšieho Síria, len málokto ho videl na vlastné oči. Dokonca ani Mikulášovi Kopernikovi sa to podľa neho nikdy nepodarilo.
