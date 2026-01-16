Infektológ Sabaka vyhral súd nad Mazurekom: Odškodné 15-tisíc eur dostal, na ospravedlnenie stále čaká

Foto: TASR/SITA

Klaudia Oselská
Peniaze chce darovať na dobročinné účely.

Infektológ Peter Sabaka vyhral súd s Milanom Mazurekom. Ten mu nemajetkovú ujmu vo výške 15-tisíc eur už síce vyplatil, ale na verejné ospravedlnenie stále čaká. 

Ako informoval Denník N, infektológ Peter Sabaka sa rozhodol riešiť verejné osočovanie na sociálnych sieťach, preto zažaloval politikov hnutia Republika Milana Uhríka a Milana Mazureka.

Prvú žalobu podal ešte v roku 2021

Mazurek vo svojich komentároch počas pandémie covidu Sabaku totiž opakovane zosmiešňoval a snažil sa ho vykresliť ako dezinformátora. „V rámci príspevkov a videí povyberal rôzne moje vyjadrenia s tým, že ich vytrhol z kontextu alebo prekrútil. Zasadil ich do takého kontextu, aby vyzneli ako úplná hlúposť,“ vysvetlil infektológ.

Na súčasných poslancov Sabaka podal žaloby ešte v rokoch 2021 a 2022, súdy mu síce dali niekoľkokrát za pravdu, avšak z dôvodu opakovaného odvolávania sa právoplatnosť rozsudkov odďaľovala. Ako sme vás už informovali, súd konštatoval, že statusy zverejnené na profile Republiky obsahovali nepravdivé a hanlivé tvrdenia o Sabakovi, čo vážnym spôsobom zasiahlo do práva na ochranu osobnosti lekára.

Infektológ sa napokon právoplatného rozsudku dočkal. Podľa rozhodnutia Krajského súdu v Prešove musí europoslanec Milan Mazurek Petrovi Sabakovi zaplatiť nemajetkovú ujmu vo výške 15-tisíc eur a zároveň sa mu verejne ospravedlniť na sociálnej sieti vo forme príspevku aj videa.

Foto: TASR (Martin Baumann)

Peniaze chce darovať

Infektológ prezradil, že Mazurek mu peniaze zaplatil ešte koncom minulého roka. Verejné ospravedlnenie mu však stále dlží, preto sa obrátil na exekútora, ktorý ho bude vymáhať.

Vysúdené peniaze od poslancu by chcel infektológ darovať na dobročinné účely. „Bolo by veľmi vhodné a symbolické, keby som časť peňazí daroval združeniu alebo organizácii, ktorá sa zaoberá pomocou rómskym komunitám,“ dodal Sabaka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Blanár rozhodol o evakuácii a zatvorení veľvyslanectva SR v Iráne. Dôvodom je zhoršujúca sa situácia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac