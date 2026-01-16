Infektológ Sabaka vyhral súd nad Mazurekom: Odškodné 15-tisíc eur dostal, na ospravedlnenie stále čaká

Infektológ Peter Sabaka vyhral súd s Milanom Mazurekom. Ten mu nemajetkovú ujmu vo výške 15-tisíc eur už síce vyplatil, ale na verejné ospravedlnenie stále čaká.
Ako informoval Denník N, infektológ Peter Sabaka sa rozhodol riešiť verejné osočovanie na sociálnych sieťach, preto zažaloval politikov hnutia Republika Milana Uhríka a Milana Mazureka.
Prvú žalobu podal ešte v roku 2021
Mazurek vo svojich komentároch počas pandémie covidu Sabaku totiž opakovane zosmiešňoval a snažil sa ho vykresliť ako dezinformátora. „V rámci príspevkov a videí povyberal rôzne moje vyjadrenia s tým, že ich vytrhol z kontextu alebo prekrútil. Zasadil ich do takého kontextu, aby vyzneli ako úplná hlúposť,“ vysvetlil infektológ.
Na súčasných poslancov Sabaka podal žaloby ešte v rokoch 2021 a 2022, súdy mu síce dali niekoľkokrát za pravdu, avšak z dôvodu opakovaného odvolávania sa právoplatnosť rozsudkov odďaľovala. Ako sme vás už informovali, súd konštatoval, že statusy zverejnené na profile Republiky obsahovali nepravdivé a hanlivé tvrdenia o Sabakovi, čo vážnym spôsobom zasiahlo do práva na ochranu osobnosti lekára.
Infektológ sa napokon právoplatného rozsudku dočkal. Podľa rozhodnutia Krajského súdu v Prešove musí europoslanec Milan Mazurek Petrovi Sabakovi zaplatiť nemajetkovú ujmu vo výške 15-tisíc eur a zároveň sa mu verejne ospravedlniť na sociálnej sieti vo forme príspevku aj videa.
Peniaze chce darovať
Infektológ prezradil, že Mazurek mu peniaze zaplatil ešte koncom minulého roka. Verejné ospravedlnenie mu však stále dlží, preto sa obrátil na exekútora, ktorý ho bude vymáhať.
Vysúdené peniaze od poslancu by chcel infektológ darovať na dobročinné účely. „Bolo by veľmi vhodné a symbolické, keby som časť peňazí daroval združeniu alebo organizácii, ktorá sa zaoberá pomocou rómskym komunitám,“ dodal Sabaka.
