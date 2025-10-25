Igor Matovič zhodnotil dva roky vlády Roberta Fica: Vládu obvinil, že zvyšuje dane ľuďom a sebe platy

Matovič tiež vyhlásil, že Slovensko má rating na najhoršej úrovni za posledných 20 rokov.

Po dvoch rokoch je Slovensko zdevastované s vysokými deficitmi hospodárenia. Uviedol to líder opozičného Hnutia Slovensko Igor Matovič na sobotňajšej tlačovej konferencii v rámci hodnotenia dvoch rokov vlády premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Bývalý premiér tvrdí, že tri vládne konsolidačné balíky nemali efekt a pýta sa, akú veľkú zahraničnú investíciu sa podarilo vláde pritiahnuť.

„Hovorili nám, že sa musíme uskromniť, aby sa zlepšili verejné financie. Skutočnosť je taká, že každý rok robia o 75 percent vyšší deficit štátneho rozpočtu, ako sme robili my v čase najväčších kríz,“ povedal Matovič. Tvrdí, že „na budúci rok ľudia zaplatia do rozpočtu o sedem miliárd viac“, čo je podľa neho v rozpore s predvolebnými sľubmi Fica, že sa ľuďom „nebude brať“.

Ratingové agentúry hovoria tým investorom, že či to je bezpečné Slovensku požičať alebo nie, čím je horší rating, tým vyššie úroky musíme platiť za naše dlhy,“ dodal. Vládu obvinil, že zvyšuje dane a poplatky ľuďom, no zároveň si sama zvýšila platy.

Predseda poslaneckého klubu Slovensko-Za ľudí Michal Šipoš upozornil na ekonomické zaostávanie za Poľskom. „Kým kedysi mali Poliaci nižšie platy, dnes nás už predbehli. Na Slovensku sú potraviny o 40 percent drahšie, hospodársky rast štvornásobne nižší a poľská infraštruktúra je na neporovnateľne vyššej úrovni,“ uviedol Šipoš.

Hnutie tiež obvinilo vládu z likvidácie princípov právneho štátu. „Kým za našej vlády končili korupčníci vo väzení, Ficova garnitúra im znižuje tresty a chráni ich,“ skonštatoval Šipoš. Matovič dodal, že benevolentnosť Trestného zákona vedie aj k nižšiemu výberu daní a k rastu daňových únikov.

Hnutie kritizovalo aj „papalášizmus“ členov vlády

V oblasti zahraničnej politiky označil Ficove kroky za svetovú hanbu. „Namiesto toho, aby spolupracoval s ľuďmi, ktorí sú pre nás dôležití a s partnermi, tak on kolaboruje s Rusmi, s diktátormi, robí nám medzinárodnú hanbu (…), lebo pri akejkoľvek investícii sa investori pozerajú na to, že či je bezpečné do tej krajiny dať, vložiť peniaze,“ podotkol.

„To je aké pohŕdanie ľuďmi, že hneď prvé rozhodnutie na vláde urobia, že o sto percent si zvýšia platy (…) To tu nikdy nebolo, aby si ministerka kultúry zaplatila za štátne letenku, lebo ona ide za svojou dcérou na Floridu,“ povedal.

