Huliak sa stretol s Hamšíkom: Jeho futbalová akadémia má finančné problémy, teraz od štátu dostane 50-tisíc

Bývalý reprezentant priznal, že klub dotoval státisícmi eur zo svojho vrecka, čo už ďalej nechce robiť. Napriek neistote ohľadom budúcnosti plánuje pokračovať s mládežou do kategórie U15. Pomocnú ruku napokon podala aj vláda Slovenskej republiky, ktorá schválila 50-tisíc eur na podporu akadémie.

Bývalý slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík nedávno priznal, že jeho akadémia RSC Hamšík Academy Banská Bystrica má finančné problémy. Podľa Futbalového zákulisia hráčom meškali výplaty, ktoré nevideli za mesiace január a február.

Klub hľadal alternatívy

Špekulovalo sa o zlúčení s Duklou Banská Bystrica, nakoniec podala pomocnú ruku aj vláda Slovenskej republiky.

„Posledné mesiace v klube, ale aj v médiách, boli náročné a doteraz som sa k nim nevyjadroval takmer vôbec. Tento, ale aj minulý rok mi ukázali, aký finančne náročný je futbal, a to preto, že som chcel mať klub so štatútom akadémie. Bohužiaľ, režijné náklady s tým spojené sú neúnosné a musel som klub dotovať státisícmi eur z vlastného vrecka a to už robiť jednoducho ďalej nechcem,“ začal Hamšík vo vyjadrení.

Ubezpečil však, že klub bude naďalej fungovať na mládežníckej úrovni. Plánuje pokračovať so štatútom ÚTM – Útvar talentovanej mládeže, ktorý sa bude venovať deťom do kategórie U15 (chlapcom aj dievčatám).

„Výchova mladých futbalistov a futbalistiek bola vždy hlavným cieľom klubu,“ povedal rodák z Banskej Bystrice.

Rudolf Huliak navštívil akadémiu, vláda jej schválila 50-tisíc

Problémami akadémie, ktorá zastrešuje vyše tristo detí, sa na svojom výjazdovom rokovaní zaoberala v stredu 30. apríla aj vláda. Napokon pre Hamšíka a jeho futbalové deti schválila 50-tisíc eur na materiálno-technické a personálne zabezpečenie výchovy detí a mládeže. Informoval o tom Sportnet s odvolaním sa na web bystricoviny.sk.

„Mal som možnosť navštíviť futbalovú akadémiu Mareka Hamšíka, ktorá patrí medzi špičkové centrá výchovy mladých športových talentov na Slovensku. Teší ma, že aj vďaka entuziazmu a profesionalite ľudí, ktorí tu pracujú, vyrastajú budúce hviezdy slovenského futbalu. Veľmi si vážim stretnutie s Marekom Hamšíkom, ikonou nášho športu.“

„Spoločne sme diskutovali o tom, ako môže štát prispieť k rozvoju športovej infraštruktúry a ešte k lepšiemu systému podpory pre mládežnícky šport. Mojou ambíciou je vytvárať podmienky, v ktorých budú mladí športovci napredovať nielen po športovej stránke, ale aj ako osobnosti. Mládež je budúcnosť slovenského športu – a my ju chceme a budeme podporovať,“ napísal Rudolf Huliak, minister cestovného ruchu a športu SR, na sociálnej sieti.

Aktuálne sa „áčko“ Hamšík Academy nachádza na 12. mieste v tretej lige na západe krajiny. Na prvú Lehotu pod Vtáčnikom stráca 19 bodov. Vyššie postúpi iba víťaz tretej ligy na západe republiky. Do konca ligového ročníka ostáva odohrať ešte šesť jarných kôl.