Huawei opäť hľadá mladé technologické talenty. Najlepších čaká expedícia do Číny

Huawei totiž opäť spúšťa svoj inšpiratívny vzdelávací program Seeds for the Future – a tento rok môžeš byť jeho súčasťou aj ty.

Od 23. do 27. júna 2025 sa v Bratislave uskutoční intenzívny technologický bootcamp, počas ktorého sa slovenskí a českí študenti ponoria do sveta 5G, umelej inteligencie, cloudových riešení či kyberbezpečnosti. Okrem odborných prednášok a workshopov sa účastníci môžu tešiť aj na reálnu tímovú prácu na inovatívnych technologických projektoch. A čo je na tom najlepšie? Víťazný tím získa letenku do čínskeho Šen-čenu a možnosť zažiť špičkovú technologickú expedíciu priamo v centrále Huawei.

Čo je vlastne Seeds for the Future?

Huawei od roku 2008 prepája mladé talenty s top odborníkmi z digitálneho sveta. Projekt Seeds for the Future už inšpiroval tisíce študentov po celom svete – a teraz si na rade ty. V programe sa naučíš nielen technologické základy, ale aj prezentačné zručnosti, tímovú spoluprácu, strategické myslenie či leadership. Inými slovami: všetko, čo budeš v 21. storočí naštartovanie svojej kariéry potrebovať.

Pre koho je program určený?

Ak si študentom technického odboru na vysokej škole – v oblasti STEM (veda, technológie, inžinierstvo, matematika) – a chceš sa stretnúť s rovnako motivovanými ľuďmi, tento program je pre teba. Navyše, nebude to len teória. Všetko, čo sa naučíš, si vyskúšaš v praxi na reálnych zadaniach.

Daniel Floriš, absolvent minuloročného programu zo Slovenskej technickej univerzity, hovorí „Získal som nové technologické znalosti, ale hlavne som pochopil, ako ich využiť v praxi. Bonusom bol skvelý tím a možnosť pracovať na vlastnom projekte.“



Ako sa zapojiť?

Registrácia prebieha do 15. júna 2025. Prihlásiť sa môžeš emailom na [email protected] alebo priamo cez online formulár na stránke projektu. Budeš potrebovať životopis v angličtine, kde popíšeš svoje zručnosti a záujmy. Môžeš pridať aj motivačný list alebo krátke video – ukáž, prečo by si práve ty mal(a) patriť medzi technologické talenty budúcnosti.



Technológie, komunita a cesta do Číny

Znie to ako letný tábor pre geekov? Možno. Ale skôr je to jedinečná šanca, ako získať prístup k technológiám, ktoré formujú budúcnosť, stretnúť sa s inšpiratívnymi ľuďmi z celého sveta a naštartovať kariéru. A kto vie – možno budeš práve ty ten, kto sa v lete 2025 ocitne v srdci technologickej metropoly Šen-čen.