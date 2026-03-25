Hromadná nehoda na diaľnici D1: Zrazili sa až štyri autá, doprava je paralyzovaná

Na diaľnici D1 pri výjazde z Galvaniho ulice smerom na Prístavný most v Bratislave došlo v stredu ráno k hromadnej nehode, zrazili sa tam štyri autá. Tie sú odtiahnuté do odstavného pruhu, obidva jazdné pruhy sú tak prejazdné. Zdržanie je 20 minút, na obchádzke cez Zlaté piesky je takmer polhodinová kolóna. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
S kolónami treba počítať aj na ďalších miestach. Polhodinové zdržanie je na trase zo Záhorskej Bystrice na Patrónku. Na Račianskej ulici smerom do centra si vodiči postoja desať minút. Pred Bratislavou smerom z Bernolákova na starej Seneckej ceste hlásia vodiči zdržanie 15 minút. Na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy si vodiči postoja desať minút.
