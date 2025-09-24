Hororové zranenie Juraja Slafkovského: Korčuľa súpera ho zasiahla rovno do tváre, okamžite ho ratovali zdravotníci

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský bol blízko k mimoriadne vážnemu zraneniu v nočnom prípravnom zápase pred novou sezónou NHL. Dvadsaťjedenročného útočníka Montrealu Canadiens v závere druhej tretiny duelu s Philadelphiou Flyers zasiahol korčuľou do tváre bývalý spoluhráč Christian Dvorak. Slafkovského, našťastie, nôž nezasiahol do oblasti krku a odniesol si reznú ranu v tvárovej oblasti.
Slafkovský okamžite zacítil kontakt korčule s jeho lícom a zamieril na striedačku, odtiaľ ihneď do útrob štadióna Bell Centre. Jeho stav si vyžiadal ošetrenie, po ktorom naskočil späť do hry. V stretnutí pomohol asistenciou a dvoma plusovými bodmi k víťazstvu „Habs“ (4:2).
Ľuďom to pripomenulo Zedníka
V minulosti zažil na vlastnej koži hororový incident bývalý slovenský útočník Richard Zedník. Držiteľovi zlatej medaily z MS v Göteborgu prerezala v roku 2008 krk korčuľa spoluhráča z Floridy Olliho Jokinena. Slovenský krídelník stratil veľa krvi, no prežil aj vďaka rýchlemu zásahu lekárov. Nôž mu prerezal krčnú tepnu a musel sa okamžite podrobiť operácii. Zedník vynechal zvyšok sezóny, vrátil sa na ročník 2008/2009.
Slafkovsky got cut by Dvorak’s skate. Hopefully he’s back soon. pic.twitter.com/J13KMZO61n
— Matt Drake (@DrakeMT) September 24, 2025
