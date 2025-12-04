Hlas predstavil pozmeňujúci návrh zákona o novom úrade. Chce upustiť z niekoľkých bodov legislatívy, opozícia to víta

Poslanci Národnej rady (NR) SR z Hlasu-SD chcú zosúladiť legislatívu o úrade, ktorý nahradí Úrad na ochranu oznamovateľov s európskou smernicou.
V zákone by nemusela byť možnosť zamestnávateľa nechať ochranu oznamovateľa preskúmať. Vypustiť sa má aj podmienka, aby bol oznamovateľ v pracovnoprávnom vzťahu s osobou, ktorej činnosť oznámil.
Pozmeňujúci návrh predstavil poslanec Richard Eliáš (Hlas-SD) počas štvrtkovej rozpravy k návrhu zákona. Za návrhom stojí okrem neho aj poslanec NR SR Michal Bartek (Hlas-SD). Podpísaní sú pod ním aj ďalší členovia klubu Hlas-SD.
V pozmeňujúcom návrhu poslanci napísali, že zámerom úpravy je odstránenie „pochybností o súlade navrhovaných zmien so smernicou Európskeho parlamentu a Rady.“ Podľa pozmeňujúceho návrhu by sa vypustila podmienka „súvisu oznámenia so závažnou protispoločenskou činnosťou osoby, s ktorou je alebo bol oznamovateľ v pracovnoprávnom alebo inom obdobnom vzťahu pri poskytnutí ochrany.“
Viacerí opoziční poslanci krok privítali. Počas rozpravy v pléne reagovali, že na sporné časti návrhu zákona dlhšiu dobu upozorňovali.
Poslanci aktuálne rokujú v skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti v druhom čítaní.
