Označil ho za „nenávistníka Židov“. Trump vyzýva Židov, aby nevolili favorita na primátora New Yorku

Americký prezident Donald Trump v utorok označil Zohrana Mamdaniho, kandidáta za Demokratickú stranu na primátora New Yorku, za „nenávistníka Židov“. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
Mamdani je favoritom
„Každý Žid, ktorý volí Zohrana Mamdaniho, osvedčeného a samozvaného NENÁVISTNÍKA ŽIDOV, je hlúpy človek!!!“ napísal Trump na svojej sieti Truth Social.
Mamdani je v utorkových voľbách na primátora New Yorku favoritom. Podľa prieskumov má náskok pred Andrewom Cuomom, ktorý po prehre v demokratických primárkach kandiduje ako nezávislý, aj pred republikánskym kandidátom Curtisom Sliwom.
🚨 JUST NOW – PRESIDENT TRUMP: „Any Jewish person that votes for Zohran Mamdani, a proven and self professed JEW HATER, is a stupid person!!!“ 👀👀 pic.twitter.com/mhJrE488NM
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 4, 2025
Americký prezident v pondelok pohrozil, že v prípade Mamdaniho víťazstva obmedzí federálne financovanie New Yorku. Svojich podporovateľov zároveň vyzval, aby hlasovali za bývalého guvernéra štátu New York Cuoma.
Republikáni počas celej kampane útočili na Mamdaniho kandidatúru. Trump tohto politika, ktorý sám seba označuje za demokratického socialistu, nazval komunistom.
Mamdaniho politika zahŕňa zvýšenie daní pre najbohatších obyvateľov New Yorku, zvýšenie sadzby dane z príjmu právnických osôb, zmrazenie stabilizovaných sadzieb nájomného za byty a zvýšenie bývania dotovaného z verejných zdrojov.
