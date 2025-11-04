Označil ho za „nenávistníka Židov“. Trump vyzýva Židov, aby nevolili favorita na primátora New Yorku

Trump vyzval Židov v New Yorku, aby nevolili Mamdaniho za primátora.

Americký prezident Donald Trump v utorok označil Zohrana Mamdaniho, kandidáta za Demokratickú stranu na primátora New Yorku, za „nenávistníka Židov“. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.

Mamdani je favoritom

Každý Žid, ktorý volí Zohrana Mamdaniho, osvedčeného a samozvaného NENÁVISTNÍKA ŽIDOV, je hlúpy človek!!!“ napísal Trump na svojej sieti Truth Social.

Mamdani je v utorkových voľbách na primátora New Yorku favoritom. Podľa prieskumov má náskok pred Andrewom Cuomom, ktorý po prehre v demokratických primárkach kandiduje ako nezávislý, aj pred republikánskym kandidátom Curtisom Sliwom.

Americký prezident v pondelok pohrozil, že v prípade Mamdaniho víťazstva obmedzí federálne financovanie New Yorku. Svojich podporovateľov zároveň vyzval, aby hlasovali za bývalého guvernéra štátu New York Cuoma.

Republikáni počas celej kampane útočili na Mamdaniho kandidatúru. Trump tohto politika, ktorý sám seba označuje za demokratického socialistu, nazval komunistom.

Mamdaniho politika zahŕňa zvýšenie daní pre najbohatších obyvateľov New Yorku, zvýšenie sadzby dane z príjmu právnických osôb, zmrazenie stabilizovaných sadzieb nájomného za byty a zvýšenie bývania dotovaného z verejných zdrojov.

