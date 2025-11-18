Historické hlasovanie OSN: Trump má predsedať mierovej rade pre Gazu, Izrael odmieta Palestínsky štát

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Trump by mal predsedať mierovej rade, tlak na Izrael narastá.

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v pondelok v New Yorku schválila rezolúciu podporujúcu mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy. V texte sa nachádza aj zmienka o možnosti budúcej existencie Palestínskeho štátu, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Rusko, ktoré pripravilo konkurenčný návrh rezolúcie, sa spolu s Čínou zdržalo hlasovania. Rezolúcia predložená Spojenými štátmi bola schválená pomerom hlasov 13 ku 0. USA a ďalšie krajiny dúfali, že Moskva nepoužije svoje právo veta a nezablokuje jej prijatie.

Nasadenie stabilizačných síl

BR OSN hlasovaním tiež súhlasila s nasadením Medzinárodných stabilizačných síl v zdevastovanom území. Podľa agentúry AP je výsledok hlasovania kľúčovým krokom pre krehké prímerie a snahy definovať budúcnosť Pásma Gazy po dvoch rokoch vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Arabské a ďalšie moslimské krajiny, ktoré prejavili záujem o vyslanie vojsk pre medzinárodné sily, naznačili, že schválenie Radou je nevyhnutné pre ich účast.

Trump ako predseda mierovej rady

Text tiež odobruje zriadenie mierovej rady, prechodného riadiaceho orgánu pre Gazu, ktorému by teoreticky predsedal Trump, s mandátom do konca roka 2027. BR OSN tak vo svojom pondelkovom hlasovaní dala v podstate súhlas s prechodom do druhej fázy Trumpovho 20-bodového mierového plánu pre Pásmo Gazy, píše AP.

Foto: SITA/AP

V prvej fáze, ktorá trvá od 10. októbra palestínske militantné skupiny prepustili 20 žijúcich izraelských rukojemníkov a odovzdali telá takmer všetkých 28 mŕtvych zajatcov. Výmenou za to Izrael prepustil takmer 2000 palestínskych väzňov a stiahol sa z niektorých častí Pásma Gazy.
Izrael návrh rezolúcie kritizoval.

Jeho vedenie jednomyseľne odmietlo akúkoľvek možnosť vzniku Palestínskeho štátu, ktoré sa objavilo v prijatej rezolúcii. „Naše odmietavé stanovisko k vzniku Palestínskeho štátu na akomkoľvek území sa nezmenilo,“ vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu na nedeľnom zasadnutí vlády.

Tlak na Izrael narastá

Netanjahu sa v uplynulom období stal terčom kritiky zo strany svojich radikálnych koaličných partnerov, ktorí ho obvinili, že nereagoval na nedávnu vlnu uznania palestínskej štátnosti zo strany viacerých západných štátov.

Foto: SITA/AP

Minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir krátko pred pondelkovým hlasovaním vyzval Netanjahua, aby nechal zatknúť palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása a zasiahol proti ďalším vysokopostavených predstaviteľom Palestínskej samosprávy v prípade, že BR OSN spomínanú rezolúciu schváli.

Hamas po hlasovaní uviedol, že prijatá rezolúcia nezodpovedá právam a požiadavkám Palestínčanov. „Poverenie medzinárodných síl úlohami a funkciami v Pásme Gazy, vrátane odzbrojenia odporu, ich zbavuje neutrality a mení ich na stranu konfliktu, ktorá podporuje okupáciu,“ poznamenala militantná skupina vo vyhlásení.

