Herečka z Viny prezradila, čo ju spája s postavou, ktorú si zahrala. Prvýkrát zažila zmenu, aká u nej ešte nikdy nebola

Ide do tuhého. Vrah malého Danka je známy, a hoci by sa zdalo, že tým sa celý dej dramaticko-kriminálneho seriálu skončí, nastal pravý opak. Diváci so zatajeným dychom sledujú ďalšie časti úspešného televízneho projektu, do ktorého postupne vstupujú nové postavy a zvučné mená známych hercov. K dramatickým okamihom prispela aj začínajúca herečka, ktorá stvárňuje na prvý pohľad drsnú a nekompromisnú právničku.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

V prvej časti druhej série prišla na scénu vo Vine Eva Mores, ktorá v Teleráne prezradila, že jej seriálová postava nie je vôbec vzdialená. Je dosť možné, že sa zaradí medzi známych hercov, ako je Nela Pocisková, stvárňujúcu mamu zavraždeného Danka a Ján Dobrík, ktorý sa zhostil roly jeho otca. Obaja totiž divákov príjemne šokovali svojím hereckým výkonom, ktorý je neskutočný. Zahrať rodičov, ktorí zažijú niečo také strašné, si vyžaduje nielen dávku talentu, ale aj odhodlania. Aj vďaka tomu žne seriál úspech, také niečo tu totiž predtým u nás ešte nebolo.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Teleráno (@telerano)

Nemohla by robiť to, čo seriálová Adela

Stvárniť seriálovú Adelu Trabalkovú, advokátku, ktorá obhajuje človeka obvineného z vraždy dieťaťa, by sa tiež mohol zdať veľkou výzvou. „Keby som bola právnička, nemohla by som obhajovať človeka, ktorý je obvinený z takéhoto niečoho bez ohľadu na to, či to urobil alebo neurobil,“ priznala herečka a dodala, že by to bolo proti jej morálnym, etickým, osobnostným, ale i profesijným zásadám.

Zastupovať takého človeka by bola ochotná len v jedinom prípade. „Za predpokladu, že by som mala absolútne nepriestreľné dôkazy o tom, že to nespravil. Hmatateľné, viditeľné, proste čierne na bielom, a že sa stal obeťou nejakého brutálneho obvinenia,“ ozrejmila Eva Mores, ktorej seriálová Adela však takéto dôkazy nemá. Advokátka na to ide inak, zaujala k tomu svoj špecifický prístup s tým, že podľa nej má každý človek právo na obhajobu.

Bolo to pre ňu príjemné