George Clooney sa nikdy nechcel oženiť ani mať deti. Teraz konečne prezradil, prečo nakoniec zmenil názor

Legendárneho herca snáď ani netreba predstavovať. Jeho talent mu totiž priniesol dvoch Oscarov a päť Zlatých glóbusov, pričom ho fanúšikovia poznajú ako Batmana, Dannyho Oceana či Michaela Claytona. K jeho najúspešnejším filmom patria Gravitácia z roku 2013, či Traja králi z roku 1999. Úspešný je však aj v súkromnom živote, kde je šťastný po boku manželky Amal.

George Clooney vždy vedel, že sa nechce oženiť ani mať deti. Jeho život bol zameraný na prácu a kariéru herca a režiséra. Všetko sa však zmenilo, keď stretol svoju manželku Amal Clooney. Najnovšie herec zavítal do podcastu WTF s Marcom Maronom, ako zachytil portál e-Notícies, kde priznal, že jeho vzťah s Amal bol zlomovým bodom a od prvej chvíle vedel, že jeho život už nikdy nebude taký ako predtým.

Všetko sa rýchlo zmenilo

Clooney priznal, že sa bláznivo zamiloval a chcel mať deti, aby ukázal, že skutočne miluje. Počas rozhovoru s Marcom Maronom uviedol: „Pozri, nechcel som sa oženiť, nechcel som mať deti. Zrazu mi do života vstúpila výnimočná ľudská bytosť a ja som sa jednoducho bláznivo zamiloval.“

Jeho láska k Amal ho viedla až k tomu, aby prehodnotil svoju budúcnosť. „Od prvej minúty, čo som ju stretol, som vedel, že všetko bude inak. Tak sme sa vzali a po roku sme išli ku kamarátovi domov. Mali tam veľmi hlučné a nepríjemné dieťa a ja som si pomyslel: Dokelu,“ spomína herec.

Avšak počas jednej prechádzky s Amal sa všetko definitívne zmenilo. Amal mu povedala: „Máme v živote veľké šťastie.“ George odpovedal: „Áno, máme šťastie, že sme sa našli.“ Potom Amal urobila nečakaný návrh. „Myslím, že by sme sa mali o naše šťastie podeliť s viacerými ľuďmi,“ povedala. Pre Clooneyho to bol moment, ktorý navždy zmenil jeho život.

George to nečakal, ale cítil, že je to správna vec. „V tej chvíli som povedal: No, ak do toho chceš ísť. Ona odpovedala: Myslím, že by sme to mali skúsiť.“ Pre Clooneyho bol tento moment rozhodujúci. „Musím povedať, že to bol veľmi emotívny moment. Bol som presvedčený, že to nie je môj životný osud. Bol som si tým istý.“

O niekoľko rokov neskôr sa George a Amal stali rodičmi dvojčiat Alexandra a Elly. Príchod ich detí úplne zmenil jeho pohľad na život a rodinu. Dnes je herec rovnako zamilovaný do svojej manželky ako v prvý deň a vyhlásil, že založenie rodiny s Amal bolo najlepším rozhodnutím jeho života.