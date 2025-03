Hrozí, že obľúbenú skladbu už v rádiách nezapočujete. Súdny spor pre skladbu od Miley Cyrus pokračuje, pozná ju každý

Po tom, čo slávna americká speváčka vydala svoj singel Flowers, sa ozvali nielen fanúšikovia, ktorí si pieseň nevedeli vynachváliť, ale i známa spoločnosť, ktorá pre umelkyňu nemala dobrú správu. Podľa nej porušila autorské práva a použila v nej melódiu i text piesne When I Was Your Man od hudobníka Bruna Marsa. Aj keď sa speváčka bránila a podala žiadosť na zamietnutie žaloby, nakoniec sa to skončilo v jej neprospech.

Veľký hit z albumu Endless Summer Vacation získal na svetovej popularite. Až osem týždňov sa udržal na vrchole rebríčka Billboard Hot 100 a vyhral nahrávku roka na Grammy 2024. Ľudia si spievajú Flowers a svoje dojmy a reakcie na pesničku šíria okrem iného aj na sociálnych sieťach. Spoločnosť Tempo Music Investments, ktorá vlastní časť autorských práv na skladbu When I Was Your Man od Bruna Marsa, tým ani zďaleka nie je nadšená. Od Miley Cyrus vyžaduje, aby jej uhradila autorské práva a prestala song distribuovať po svete. Podľa nej sa totiž speváčka postarala o vydanie plagiátu. Ako uviedol portál Variety, súd už vyslovil svoj verdikt.

Zamietnuté v neprospech speváčky

Podľa najnovších informácií súd neberie do úvahy jej žiadosť o zamietnutie žaloby, v ktorej umelkyňa a ďalšie spoluobžalované spoločnosti uviedli, že Tempo Music Investments nemá právo žalovať, keďže získalo práva od Philipa Lawrenca, jedného zo skladateľov skladby When I Was Your Man bez súhlasu ostatných skladateľov, čo podkopáva ich právo žaloby. Keďže však Lawrence predal svoje vlastníctvo spoločnosti Tempo, sudca argument zamietol.

„Prevodom všetkých týchto záujmov Tempo vstupuje do Lawrencovej kože a je spoluvlastníkom výhradných práv na autorské práva,“ uvádza sa v rozsudku. „Keďže Lawrence ako spoluvlastník môže žalovať za porušenie, Tempo ako spoluvlastník, namiesto Lawrenca, môže žalovať za porušenie bez toho, aby sa pripojil k ostatným spoluvlastníkom autorských práv.“

Právnik spoločnosti Tempo vo vyhlásení neskrýval radosť, ako to skončilo. „Sme nadšení, ale nie úplne prekvapení rozhodnutím,“ povedal právnik Alex Weingarten. „Náš klient sa teší, keď bude tento prípad úplne vyriešený a je presvedčený, že zvíťazí,“ pokračoval.

