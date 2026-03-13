Firma opravovala naše mosty a cesty, dnes smeruje do konkurzu. Dlhy má v státisícoch

Slovenský priemysel nestojí iba na veľkých a zvučných menách. Za mnohými projektmi, ktoré denne využívajú tisíce ľudí, stoja aj menšie, no mimoriadne dôležité firmy. Jednou z nich je aj spoločnosť E-Gas, ktorá sa podieľa na výstavbe mostov, ciest či technicky náročných stavebných riešení po celom Slovensku. Tomu je však, zdá sa, koniec.
Firma so sídlom v Tepličke nad Váhom patrí medzi spoločnosti, ktoré sa špecializujú na realizáciu rôznych typov inžinierskych stavieb prevažne v dopravnej infraštruktúre. Po roku problémov bol však 13. marca na spoločnosť vyhlásený konkurz.
Pokus o reštrukturalizáciu bol neúspešný
Súd ešte 7. októbra 2025 rozhodol o začatí reštrukturalizačného konania voči spoločnosti. O niekoľko týždňov neskôr, 19. novembra 2025, súd reštrukturalizáciu firmy aj oficiálne povolil. Zdalo sa teda, že firma sa z najhoršieho dostane. Podmienkou úspechu však bolo, aby presvedčila svojich veriteľov uskutočniteľným reštrukturalizačným plánom.
To sa pravdepodobne nestalo. Začiatkom marca 2026 sa totiž konala schôdza veriteľov. Na nej spoločnosť Tatra-Leasing, s. r. o. predložila návrh, aby súd namiesto pokračovania reštrukturalizácie vyhlásil na majetok firmy konkurz.
Tržby rástli, strata a dlhy však tiež
Spočiatku sa zdalo, že spoločnosť sa po roku 2020 slušne rozbehla. Tržby stúpali, v roku 2024 sa dokonca blížili k hranici 3,5 milióna eur. V tom istom roku však bola spoločnosť v strate takmer 360 000 eur.
Pri pohľade na dlhy spoločnosti je situácia ešte horšia. Najväčší dlh podľa portálu Finstat predstavuje nedoplatok na sociálnom poistení voči Sociálnej poisťovni vo výške 201 696,72 eura. Okrem toho firma evidovala aj nedoplatok voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni vo výške 71 492,24 eura.
Iba na poistnom teda firma dlhuje viac ako 270 000 eur. Okrem toho má aj daňový nedoplatok voči Finančnej správe SR vo výške 18 410,35 eura.
Firma na svojom webe uvádza, že realizovala dopravné stavby, medzi ktoré patrí výstavba a rekonštrukcia ciest, mostov, diaľnic či rôznych dopravných privádzačov. Tieto projekty zohrávajú kľúčovú úlohu pri zlepšovaní bezpečnosti a plynulosti dopravy. Dôležitou súčasťou portfólia sú aj vodohospodárske stavby.
Spoločnosť sa podieľala napríklad na výstavbe čistiarní odpadových vôd, úpravách vodných tokov či budovaní objektov na vodných tokoch. V blízkej dobe sa pravdepodobne dozvieme výšku jej dlhov a následne by sa mohlo začať s predajom majetku firmy.
