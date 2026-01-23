Finančník z ľudí vytiahol 323 miliónov eur: Naletelo ich 2 000, okradol by aj vás

Zakladateľ finančnej poradenskej skupiny so sídlom v americkom štáte Georgia zosnoval niekoľko podvodných investičných schém a vybudoval tak pravdepodobne najväčšiu Ponziho schému v histórii štátu. Pripraviť mal viac ako 2-tisíc ľudí o približne 380 miliónov dolárov, čo je zhruba 323,8 milióna eur.
Prokuratúra už vzniesla obvinenie a podnikateľ sa k podvodu s bankovými prevodmi priznal.
Za rozsiahle podvody je zodpovedný 54-ročný Todd Burkhalter, pôvodom z Floridy, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Drive Planning LLC. Informáciu priniesol portál CBS News.
Sľuboval výnos 10 % každé tri mesiace
Jeho model fungoval podobne ako pri iných investičných Ponziho schémach. Investorom a developerom nehnuteľností sľuboval výnosy vo výške 10 % každé tri mesiace. Podľa portálu Justice jeho firma propagovala viaceré investičné produkty, vrátane takzvaného „úveru na urýchlenie splátok nehnuteľností“ a „fondu na vyplatenie nehnuteľností“.
Zároveň tvrdil, že investície sú kryté nehnuteľnosťami. Obetiam predkladal falošné záložné listy s vymyslenými hodnotami, aby v nich vyvolal dojem bezpečnej investície. Mnohé z týchto nehnuteľností pritom vôbec neexistovali.
Potenciálnych investorov zároveň nabádal, aby do schém vkladali peniaze z dôchodkových účtov a celoživotných úspor. Vinu okrem Burkhaltera priznal aj bývalý prevádzkový riaditeľ spoločnosti Drive Planning, informuje ABC News.
