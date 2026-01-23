Finančník z ľudí vytiahol 323 miliónov eur: Naletelo ich 2 000, okradol by aj vás

Reprofoto: Instagram.com (@toddburkhalter)

Michaela Olexová
Kúpil si jachtu, byt za 2 milióny aj luxusné autá.

Zakladateľ finančnej poradenskej skupiny so sídlom v americkom štáte Georgia zosnoval niekoľko podvodných investičných schém a vybudoval tak pravdepodobne najväčšiu Ponziho schému v histórii štátu. Pripraviť mal viac ako 2-tisíc ľudí o približne 380 miliónov dolárov, čo je zhruba 323,8 milióna eur.

Prokuratúra už vzniesla obvinenie a podnikateľ sa k podvodu s bankovými prevodmi priznal.

Za rozsiahle podvody je zodpovedný 54-ročný Todd Burkhalter, pôvodom z Floridy, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Drive Planning LLC. Informáciu priniesol portál CBS News.

Sľuboval výnos 10 % každé tri mesiace

Jeho model fungoval podobne ako pri iných investičných Ponziho schémach. Investorom a developerom nehnuteľností sľuboval výnosy vo výške 10 % každé tri mesiace. Podľa portálu Justice jeho firma propagovala viaceré investičné produkty, vrátane takzvaného „úveru na urýchlenie splátok nehnuteľností“ a „fondu na vyplatenie nehnuteľností“.

Ponziho schéma je podvodný investičný systém, pri ktorom sa výnosy pre starších investorov vyplácajú z peňazí nových investorov namiesto skutočného zisku. Organizátor pritom predstiera legitímne investovanie a často sľubuje vysoké výnosy. Systém sa zrúti vo chvíli, keď sa zastaví prísun nových investorov, alebo keď sú prostriedky znehodnotené tým, že ich organizátor zneužíva na financovanie vlastného životného štýlu.

Zároveň tvrdil, že investície sú kryté nehnuteľnosťami. Obetiam predkladal falošné záložné listy s vymyslenými hodnotami, aby v nich vyvolal dojem bezpečnej investície. Mnohé z týchto nehnuteľností pritom vôbec neexistovali.

Potenciálnych investorov zároveň nabádal, aby do schém vkladali peniaze z dôchodkových účtov a celoživotných úspor. Vinu okrem Burkhaltera priznal aj bývalý prevádzkový riaditeľ spoločnosti Drive Planning, informuje ABC News.

Kúpil si jachtu, byt za 2 milióny či luxusné autá

