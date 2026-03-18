Ficovi a Orbánovi sa splní želanie: EÚ pošle na Ukrajinu expertov. Potvrdia, kto mal pravdu

Roland Brožkovič
TASR
Orbán a Fico obviňujú Ukrajinu z otáľania pri obnove prevádzky a z politického vydierania.

Skupina odborníkov z Európskej únie v stredu 18. marca navštívi úsek ropovodu Družba na Ukrajine, ktorý podľa Kyjeva poškodila ruská raketa, informoval v utorok ukrajinský portál Jevropejska pravda s odvolaním sa na svoje zdroje. Experti majú posúdiť rozsah škôd a prác potrebných na obnovenie prevádzky ropovodu, cez ktorý od konca januára netečie ruská ropa na Slovensko a do Maďarska.

Zástupcovia týchto dvoch krajín v skupine podľa portálu chýbajú. Informuje o tom TASR. Skupina odborníkov, ktorú tvorí niekoľko inžinierov, sa podľa jedného z citovaných zdrojov už nachádza v Kyjeve. Portál doplnil, že plány a logistiku odborníkov zabezpečuje delegácia EÚ na Ukrajine. Ďalší predstaviteľ z EÚ uviedol, že medzi expertmi nie sú zástupcovia zo Slovenska alebo Maďarska.

Opravy sa vraj chýlia ku koncu

Predseda Európskej rady António Costa a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v spoločnom liste ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému uviedli, že Ukrajina prijala od EÚ ponuku technickej pomoci a financovania pri obnovení dodávok ropy cez Družbu. K prerušeniu dodávok podľa lídrov a Kyjeva viedli ruské útoky na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti z 27. januára.

Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico však obviňujú Ukrajinu z otáľania pri obnove prevádzky a z politického vydierania. Slovenská informačná služba začiatkom marca vydala vyhlásenie, že podľa satelitných snímok nedošlo 27. januára k žiadnemu poškodeniu ropovodu. Ukrajina však tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.

Von der Leyenová a Costa k stanovisku zverejnili aj list od Zelenského, ktorý v ňom uviedol, že opravy na ropovode Družba sa chýlia ku koncu a poškodená čerpacia stanica bude obnovená do 1,5 mesiaca.

Šéfovia Európskej rady a Európskej komisie tiež zdôraznili, že ich prioritou je zabezpečiť energetickú bezpečnosť pre všetkých európskych občanov. V tejto súvislosti chcú „naďalej spolupracovať so zainteresovanými stranami na hľadaní alternatívnych trás pre tranzit neruskej ropy do krajín strednej a východnej Európy“, vyhlásili.

Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia…

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac