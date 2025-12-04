Fico sa necitlivo vyjadroval o obetiach požiaru v Mašličkove: Odmieta ich odškodniť, matka vraj utiekla a jej deti zomreli

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Na slová premiéra reagovala poslankyňa Števulová, podľa ktorej sú tieto tvrdenia necitlivé a nespravodlivé.

V Mašličkove vypukol 10. novembra požiar, pri ktorom zahynuli dve malé deti a oheň zničil viacero príbytkov. Podobná tragédia sa odohrala aj v Kozárovciach. Viaceré rodiny tak zostali bez domova a odkázané na pomoc samosprávy.

Ako upozornil Denník N, predseda vlády Robert Fico dnes počas Hodiny otázok povedal, že matka mala v osudný deň naliať do pece liter benzínu a následne ujsť z horiacej chatrče, kde zostali jej dve deti. Tá následne skončila s popáleninami a v šoku v nemocnici.

Reakcia opozície

Na slová premiéra reagovala poslankyňa Progresívneho Slovenska Zuzana Števulová, podľa ktorej sú tieto tvrdenia necitlivé a nespravodlivé. „Matku ktorá horela, má popáleniny, obviňovať, že utiekla, je cynizmus najhrubšieho zrna,“ uviedla. Podľa nej by odškodnenie bolo dôležitým gestom, že štát nezabúda na ľudí žijúcich v osadách.

Premiér však oponoval, že v tomto prípade nevidí dôvod na akúkoľvek kompenzáciu. Jeho slová boli jednoznačné. „Nevidím žiadny právny ani iný dôvod, aby sme v takomto prípade ľudského zlyhania uvažovali o odškodnení,“ povedal. Zopakoval aj svoje stanovisko k správaniu matky. „Vyjadrime ľútosť, prešetrime, čo sa stalo, ale ja nevidím dôvod na odškodnenie,“ dodal.

Rodiny bez domova dočasne bývajú na miestnom úrade

Požiar pripravil viacero ľudí o strechu nad hlavou. Podľa starostu MČ Luník IX Marcela Šaňu našlo dvadsaťdeväť ľudí vrátane detí dočasné útočisko v priestoroch miestneho úradu. Mestská časť im poskytuje stravu, ošatenie a základnú pomoc. Pomohli aj charitatívne a neziskové organizácie. Starosta uviedol, že hľadajú riešenie, ako rodinám poskytnúť stabilnejšie náhradné bývanie.

Vyhliadnuté sú nebytové priestory v jednom z bytových domov, ktoré by mohli byť prerobené na núdzové ubytovanie. Práce by mali byť financované z verejnej zbierky organizácie ETP Slovensko v spolupráci s mestskou časťou.

Všetky byty na Luníku IX sú obsadené. Mestská časť preto žiada eurofondy na výstavbu štyroch bytových domov so štyridsiatimi ôsmimi bytmi, ktoré by sa stali súčasťou projektu prestupného bývania. Podľa starostu však nové byty nebudú určené obyvateľom Mašličkova. „Ešte na to nie sú pripravení,“ povedal.

Nasťahovať sa do nich majú rodiny, ktoré už dlhšie žijú v existujúcich bytoch a spĺňajú kritériá, ako je pravidelná úhrada nákladov, starostlivosť o byt a zamestnanie aspoň jedného člena domácnosti. Presun týchto rodín uvoľní kapacity pre ľudí z osady. Plánuje sa aj úprava veľkých bytov na menšie, keďže zo štvorizbových bytov majú vzniknúť dvojizbové.

