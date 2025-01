Fico pripustil predčasné voľby alebo možnú rekonštrukciu vlády, jeho cesta do Ruska vraj bola súkromná

Ak si koaličné strany Hlas-SD a SNS nevyriešia spory vo svojich stranách, budeme musieť ísť do predčasných volieb. Druhá možnosť je, že sa otvorí koaličná zmluva a zmenia sa pomery v koalícii. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Fico zároveň deklaroval, že urobí všetko pre to, aby koalícia vydržala. Ozrejmil aj to, že poslanecký klub Smer-SD je stabilný. Čo sa týka zahraničnopolitickej orientácie SR, Fico potvrdil, že sa na nej nič meniť nebude. Fico však chce v novom stanovisku k zahraničnopolitickej orientácii, ktoré plánuje navrhnúť, upozorňovať na možné bezpečnostné riziká a na to, čo hrozí Európskej únii pre vojnu na Ukrajine.

Súkromná cesta

V súvislosti s Ficovým stretnutím s ruským prezidentom Vladimirom Putinom objasnil, že o tejto ceste informoval predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú a predsedu Európskej rady Antónia Costu a že to bola súkromná cesta, ktorá vraj nebola dlhodobo dohodnutá. „Ja som bol v Moskve na normálnej súkromnej ceste, kde prebehlo jedno stretnutie,“ povedal premiér.

Rovnako potvrdil, že má záujem o aktívnu komunikáciu s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Ak bude šanca zorganizovať stretnutie s americkým prezidentom, urobíme všetko pre to,“ vyhlásil v súvislosti s úvahami o návšteve Trumpa v SR.

Prioritnými témami v domácej politike, ktorým sa chce Fico venovať, sú podľa jeho slov výstavby nemocníc a nájomných bytov. Na tému nedávneho kybernetického útoku na informačný systém katastra Fico ubezpečil, že všetky informácie sú zálohované. Rovnako pre túto situáciu nevylúčil ani úvahy o konci šéfa Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Juraja Cellera vo funkcii.