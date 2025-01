Slovenská delegácia na čele s Dankom odcestovala do Ruska: Letieť musela obchádzkou, takýto je cieľ návštevy

Delegácia Národnej rady (NR) SR pod vedením podpredsedov parlamentu Andreja Danka (SNS) a Tibora Gašpara (Smer-SD) odcestovala v nedeľu predpoludním na pracovnú návštevu Ruska. V delegácii sú aj poslanci Marián Kéry, Ján Mažgút a Richard Glück (všetci Smer-SD) a Adam Lučanský (SNS). Témami rokovaní by podľa Gašpara mali byť okrem iného dodávky zemného plynu na Slovensko aj vojna na Ukrajine.

Keďže Poliaci zakázali prelet ponad ich územie, let odklonili a bude sa letieť ponad Českú republiku a Nemecko. „Nerozumiem postoju Poľska, ale beriem to ako realitu,“ skonštatoval Danko. Pred odletom ozrejmil, že chce okrem iného priniesť informácie o živote v Rusku. „Chcem ukázať, že tam takisto žijú ľudia, že tam Nemci, Francúzi, Američania obchodujú,“ povedal.

Danko chce ukázať Rusko

Slovenská delegácia by sa mala podľa predchádzajúcich Dankových a Gašparových vyjadrení stretnúť s predstaviteľmi Štátnej dumy aj s niektorými členmi vlády. Podľa Danka sa chce presvedčiť, ako je to v Rusku napríklad so západnými investíciami.

Gašpar zas avizoval, že delegácia sa chce pýtať aj na to, či ruský koncern Gazprom dokáže dodávať plyn na Slovensko aj napriek zastaveniu tranzitu zo strany Ukrajiny. Návrat parlamentnej delegácie z Ruska je naplánovaný na stredu 15. januára. Delegácia pritom navštívi aj rôzne spoločenské či športové podujatia, Danko spomínal napríklad hokej.