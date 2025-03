Fico navštívil SNG: Vyjadril podporu Šimkovičovej, chce nahradiť expozíciu, ktorú ministerka natočila

Premiér Robert Fico navštívil Slovenskú národnú galériu. Počas jeho návštevy ho sprevádzal dočasne poverený riaditeľ galérie Jaroslav Ňiňaj, ktorý dlhodbo čelí kritike svojich podriadených.

Podľa Denníka N Fico na otázky novinárov počas návštevy nereagoval. Po návšteve vyhlásil, že Šimkovičová má jeho plnú podporu. Vyhlásil tiež, že obdivuje jej odolnosť a „urobí urobí všetko pre to, aby moderné kúsky boli nahradené nádhernými slovenskými obrazmi, ktorých sú plné depozity“.

Podľa novinárov sa zdržiavali najmä pri expozícii Model: Múzeum súčasného umenia, ktorú minulý týždeň natočila ministerka kultúry Martina Šimkovičová.

„Prosím, pozrite si zopár záberov z jednej z aktuálnych výstav v SNG. Kľudne mi nechajte pod príspevkom komentár, ako sa vám páči. Pozrieť si ju na vlastné oči môžete ešte do konca marca,“ píše Šimkovičová k videu z galérie.

Obraz dotvára Machala, ktorý odkazuje, že „čoskoro bude Národná galéria miestom pre hodnotné slovenské výtvarné umenie“. Reakcie na ich „pobúrenie“ na seba nenechali dlho čakať.

Žena vracajúca zlato

„Vnímam to ako snahu o manipuláciu verejnej mienky, ktorá má za cieľ vytvoriť priestor na ovládnutie inštitúcie. Treba si uvedomiť, že to video a celá táto akcia neboli určené ani pre umelcov, ani pre odborníkov, ani pre ľudí, ktorí do galérie skutočne chodia a aspoň trochu poznajú výtvarné umenie,“ povedala pre Denník N senior kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia v SNG Lucia Gregorová Stach.

K Šimkovičovej videu sa vyjadrila aj Emília Rigová, ktorá stojí za prezentáciou ženy vracajúcej zlato. Poďakovala jej za propagáciu diela, ktoré, ako priznáva, „môže byť pre veci neznalého človeka šokujúce“. Ministerkin príspevok podľa nej pustil tvorbu medzi ľudí, „ktorí ju doteraz nepoznali a zrejme by sa k nej ani nedostali“.

My sme výstavu navštívili ešte vo februári. Vedľa obrazovky, na ktorej je žena vracajúca zlato, teda Emília Rigová, sa nachádza vysvetlenie toho, čo chcela svojím dielom povedať. Obsah toho, čo jej vychádza z úst, je pretavený do metafory, teda „zlatých rečičiek“, naráža však aj na sociálno-etnické problémy, a teda zlato, ktoré si časť obyvateľov Slovenska spája s rómskou menšinou. Z toho je Rigovej nevoľno.