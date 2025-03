Žena zvracajúca zlato reaguje na Šimkovičovej návštevu SNG: Je zjavné, že je z môjho diela zmätená, úprimne sa za ňu hanbím

Šéfka kultúry Martina Šimkovičová pred niekoľkými dňami navštívila Slovenskú národnú galériu. Zverejnila video, na ktorom výrazom a gestikuláciou hodnotí diela súčasného umenia. Generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala o exponátoch uviedol, že ide o „panoptikum psychiatrických diagnóz bez akejkoľvek umeleckej hodnoty“.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

„Prosím, pozrite si zopár záberov z jednej z aktuálnych výstav v SNG. Kľudne mi nechajte pod príspevkom komentár, ako sa vám páči. Pozrieť si ju na vlastné oči môžete ešte do konca marca,“ píše Šimkovičová k videu z galérie.

Obraz dotvára Machala, ktorý odkazuje, že „čoskoro bude Národná galéria miestom pre hodnotné slovenské výtvarné umenie“. Reakcie na ich „pobúrenie“ na seba nenechali dlho čakať.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Martina Šimkovičová (@simkovicovaofficial)

Reagujú na vedenie kultúry

„Vnímam to ako snahu o manipuláciu verejnej mienky, ktorá má za cieľ vytvoriť priestor na ovládnutie inštitúcie. Treba si uvedomiť, že to video a celá táto akcia neboli určené ani pre umelcov, ani pre odborníkov, ani pre ľudí, ktorí do galérie skutočne chodia a aspoň trochu poznajú výtvarné umenie,“ povedala pre Denník N senior kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia v SNG Lucia Gregorová Stach.

K Šimkovičovej videu sa vyjadrila aj Emília Rigová, ktorá stojí za prezentáciou ženy zvracajúcej zlato. Poďakovala jej za propagáciu diela, ktoré, ako priznáva, „môže byť pre veci neznalého človeka šokujúce“. Ministerkin príspevok podľa nej pustil tvorbu medzi ľudí, „ktorí ju doteraz nepoznali a zrejme by sa k nej ani nedostali“.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Svetlana Fialova (@svefialova)

Rigová tiež píše, že z ministerkinho výrazu je zjavné, že je zmätená a dielu Vomito ergo sum! nerozumie a Šimkovičovej odkazuje, že ak bude mať záujem, rada jej vysvetlí, o čo ide.

„Musím však napísať, že sa úprimne hanbím za to, že hlava rezortu kultúry nemá ani elementárny prehľad o relevantných súčasných umeleckých trendoch. Všeobecne sa nám tu rozmohol taký nešvár: neodbornosť sa prezentuje ako norma a laický názor sa vydáva za smerodajný,“ odkazuje.

My sme výstavu navštívili ešte vo februári. Vedľa obrazovky, na ktorej je žena zvracajúca zlato, teda Emília Rigová, sa nachádza vysvetlenie toho, čo chcela svojim dielom povedať. Obsah toho, čo jej vychádza z úst, je pretavený do metafory, teda „zlatých rečičiek“, naráža však aj na sociálno-etnické problémy, a teda zlato, ktoré si časť obyvateľov Slovenska spája s Rómskou menšinou. Z toho je Rigovej nevoľno.

Emília Rigová je považovanú za jednu z najprofesionálnejších performeriek na slovenskej výtvarnej scéne.

Študenti za SNG

K ministerke v národnej galérii sa vyjadrili aj študenti Vysokej školy výtvarných umení. Kritizujú jej video, ktoré podľa nich natočila „spôsobom jej vlastným“ a pripomínajú, že diela, nad ktorými Šimkovičová krútila hlavou, vytvorili medzinárodne rešpektovaní umelci, ako napríklad Rigová či Peter Kalmus alebo Jana Želibská.

„V kontexte toho, že ministerstvom privilegovaný nominant na post riaditeľa SNG Juraj Králik vo svojej koncepcii vedenia galérie plánuje redukciu umeleckých diel v zbierkach, je status Šimkovičovej na sociálnych sieťach jasným signálom, o ktoré diela asi pôjde. Z videa je jasné, že Šimkovičová vôbec netuší, kde sa ocitla a svojim statusom vyzýva ľudí na sociálnych sieťach k lynču umeleckých diel, ich autorov, ako aj autorov samotnej expozície,“ píšu na sociálnej sieti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa VŠVU / AFAD (@vsvu_afad)

Pripomínajú rok 1937, kedy nacistické Nemecko v Mníchove zorganizovalo výstavu „zvrhlého umenia“ Entartete Kunst. Minister propagandy Joseph Goebbels na výstave verejne odsúdil diela Marca Chagalla, Pabla Picassa alebo Vincenta van Gogha.

„Goebbels spolu s Hitlerom nenávideli moderné umenie, ani sa nesnažili mu porozumieť, ich snahou bolo zlikvidovať jej autorov a spáliť diela. V mnohých prípadoch sa im to aj podarilo. Veľkolepé nemecké umenie sa malo zrodiť na základe nimi formulovaných nacionalistických kritérií, oslavnej apoteózy nacizmu a árijskej typológie. Politika Šimkovičovej s Machalu vykazuje podobné znaky ako v nacistickom Nemecku,“ odkazujú.