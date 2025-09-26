Festival plný laserov a svetiel sa vracia: Realistický videomapping oživí urbanistickú lokalitu v Banskej Bystrici

Po úspešnom minulom ročníku sa do Banskej Bystrice vracia festival Svetlo v meste, ktorý spojí umenie, architektúru a moderné technológie. 3. a 4. októbra sa Námestie slobody premení na veľké javisko plné svetelných inštalácií, videomappingov a laserovej šou.
Oslava architektúry aj histórie mesta
Festival sa začne v piatok 3. októbra o 19:00 hod. pred Robotníckym domom, ktorý tento rok oslavuje 100. výročie. Návštevníkov privíta pôsobivý videomapping a vystúpenie huslistu Andreja Barana, ktorý zahrá priamo z okna budovy.
Robotnícky dom nebol vybraný náhodou. Ide o architektonický skvost mesta, ktorý sa od roku 1963 radí medzi národné kultúrne pamiatky. Bol postavený vďaka úsiliu miestnych robotníkov a dodnes patrí medzi ikonické stavby Banskej Bystrice.
Námestie slobody ako nové plátno
Po minuloročnom úspechu na Námestí SNP sa festival tento raz presúva na Námestie slobody. Organizátorov inšpirovala jeho pôvodná urbanistická koncepcia a architektúra 20. storočia. Do svetla sa tak dostanú ďalšie známe dominanty mesta: Dom kultúry, Hotel Lux či budova banky.
Každá inštalácia bude priamo reagovať na miesto, kde vznikne. Vďaka tomu uvidia Banskobystričania aj návštevníci funkcionalistické stavby v úplne novej podobe.
Bohatý program a svetelné zážitky
Okrem svetelného umenia pripravili organizátori aj sprievodný program. Pod Domom kultúry vznikne kaviareň a prvý večer sa bude niesť aj v rytme hudby.
Do programu sa zapoja slovenskí i českí umelci, ale aj talentovaní študenti banskobystrickej Akadémie umení. Dramaturgia zostáva verná konceptu site-specific, teda umeleckých diel vytvorených presne pre konkrétne miesto.
Prečo sa oplatí prísť
Festival Svetlo v meste nie je len o efektoch. Je o hľadaní nových pohľadov na známe priestory, o objavovaní histórie a o tom, ako dokáže svetlo premeniť atmosféru celého mesta.
Nenechajte si ujsť jedinečný festival plný svetiel, hudby a umeleckých zážitkov už 3. a 4. októbra 2025 na Námestí slobody v Banskej Bystrici. Vstup je bezplatný.
