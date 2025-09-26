Festival plný laserov a svetiel sa vracia: Realistický videomapping oživí urbanistickú lokalitu v Banskej Bystrici

foto: Festival Svetlo v meste

PR článok
Mesto pod Urpínom sa už pripravuje na vizuálnu explóziu umenia, architektúry a svetla.

Po úspešnom minulom ročníku sa do Banskej Bystrice vracia festival Svetlo v meste, ktorý spojí umenie, architektúru a moderné technológie. 3. a 4. októbra sa Námestie slobody premení na veľké javisko plné svetelných inštalácií, videomappingov a laserovej šou.

Oslava architektúry aj histórie mesta

Festival sa začne v piatok 3. októbra o 19:00 hod. pred Robotníckym domom, ktorý tento rok oslavuje 100. výročie. Návštevníkov privíta pôsobivý videomapping a vystúpenie huslistu Andreja Barana, ktorý zahrá priamo z okna budovy.

Robotnícky dom nebol vybraný náhodou. Ide o architektonický skvost mesta, ktorý sa od roku 1963 radí medzi národné kultúrne pamiatky. Bol postavený vďaka úsiliu miestnych robotníkov a dodnes patrí medzi ikonické stavby Banskej Bystrice.

foto: Festival Svetlo v meste

Námestie slobody ako nové plátno

Po minuloročnom úspechu na Námestí SNP sa festival tento raz presúva na Námestie slobody. Organizátorov inšpirovala jeho pôvodná urbanistická koncepcia a architektúra 20. storočia. Do svetla sa tak dostanú ďalšie známe dominanty mesta: Dom kultúry, Hotel Lux či budova banky.

Každá inštalácia bude priamo reagovať na miesto, kde vznikne. Vďaka tomu uvidia Banskobystričania aj návštevníci funkcionalistické stavby v úplne novej podobe.

foto: Festival Svetlo v meste

Bohatý program a svetelné zážitky

Okrem svetelného umenia pripravili organizátori aj sprievodný program. Pod Domom kultúry vznikne kaviareň a prvý večer sa bude niesť aj v rytme hudby.

Do programu sa zapoja slovenskí i českí umelci, ale aj talentovaní študenti banskobystrickej Akadémie umení. Dramaturgia zostáva verná konceptu site-specific, teda umeleckých diel vytvorených presne pre konkrétne miesto.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Svetlo v meste (@svetlo_v_meste)

Prečo sa oplatí prísť

Festival Svetlo v meste nie je len o efektoch. Je o hľadaní nových pohľadov na známe priestory, o objavovaní histórie a o tom, ako dokáže svetlo premeniť atmosféru celého mesta.

Nenechajte si ujsť jedinečný festival plný svetiel, hudby a umeleckých zážitkov už 3. a 4. októbra 2025 na Námestí slobody v Banskej Bystrici. Vstup je bezplatný.

PR článok Svetlo v meste

