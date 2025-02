Fero Joke má tvrdý odkaz pre Šimkovičovú: Aj ja navštevujem psychiatrickú ambulanciu, ospravedlnenie od nej nečakám

Martina Šimkovičová sa opäť postarala o rozruch, keď počas tlačovej konferencie skritizovala to, že odvolávaná riaditeľka Bibiany Zuzana Liptáková do slovenskej inštitúcie zamestnala dvoch psychiatrických pacientov. Na tieto jej vyjadrenia zareagoval, okrem iných, aj influencer Fero Joke, ktorý svoj nesúhlas vyjadril na Instagrame.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa nedávno opäť pustila do odvolávanej riaditeľky Bibiany Zuzany Liptákovej. Počas tlačovej konferencie ju skritizovala za to, že do slovenskej inštitúcie zamestnala dvoch psychiatrických pacientov.

Na túto jej tlačovú konferenciu sa kriticky vyjadrila aj známa slovenská speváčka Zuzana Smatanová a jej vyjadrenia neunikli ani aj influencerovi Ferovi Jokeovi, ktorý svoj nesúhlas vyjadril, rovnako ako Smatanová, v poste na Instagrame.

Po Šimkovičovej zostane v kultúre púšť

Fero Joke vo svojom príspevku adresoval ministerke tvrdý odkaz: „Fotku používam z púšte, lebo tá po nej zostane nielen v kultúre. Miesto riešení vidíme zas len bezhlavé ničenie toho, čo funguje.“

V príspevku zdôraznil, že sám navštevuje psychiatra v dôsledku úzkostí a depresií a v minulosti viackrát hovoril o svojich skúsenostiach s duševným zdravím. „Od svojich 18 rokov pracujem v nemocnici, v ústavoch a momentálne ako dobrovoľník s mentálne znevýhodnenými a deťmi na detskej onkológii. Stretávam sa len s pozitívnou spätnou väzbou od rodičov a detí a vždy som svoju prácu vykonával a vykonávam zodpovedne a s láskou.“

Stigmatizácia duševných ochorení je nebezpečná

Fero Joke vo svojom vyjadrení upozornil na nebezpečenstvo stigmatizácie duševných ochorení. „Veľa neliečených depresií môže skončiť aj samovraždou. Stigmatizácia a podobné útoky k tomu len prispievajú,“ uviedol. Ministerku obvinil z toho, že ostala v časoch socializmu, „keď sa kádrovalo a robili sa posudky na ľudí“.

Podľa neho je zverejňovanie takýchto informácií nielen neetické, ale aj protizákonné. „Ospravedlnenie od takejto osoby ani neočakávam, aj keď by to veľmi pomohlo vzniknutej situácii,“ dodal.

Duševné zdravie je dôležité

Na záver svojho príspevku vyzval ľudí, aby sa nebáli hovoriť o svojich problémoch a vyhľadali pomoc odborníkov: „Nezabúdajte! Priznať si, že mám akýkoľvek problém (nielen psychický), je znakom sily človeka, nie slabosti. Ak sa necítite dobre, poproste blízkeho o pomoc, navštívte odborníka, alebo neváhajte kontaktovať napríklad Linku detskej dôvery, IPčko alebo Nezábudku. Nie ste v tom sami!“

Šimkovičovej vyjadrenia môžu mať aj právnu dohru

Poslankyne Progresívneho Slovenska Zora Jaurová a Lucia Plaváková podali trestné oznámenie na ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú. Dôvodom sú podľa nich jej nedávne výroky na verejnej tlačovej konferencii, ktoré podľa Jaurovej obsahovali „vymyslené a nepodložené ohovárania“ a predovšetkým sporné tvrdenia o „psychiatrických diagnózach“ zamestnancov Bibiany.

Jaurová o podaní trestného oznámenia informovala na sociálnej sieti. Zdôraznila, že je absolútne neprijateľné, aby štátna činiteľka verejne hovorila o zdravotnom stave jednotlivcov, obzvlášť ak ide o citlivé osobné údaje. „Je neprípustné a naozaj škandalózne, aby ministerka vlády na verejnej tlačovej konferencii vynášala osobitne chránené citlivé údaje o zdravotnom stave kohokoľvek, ku ktorým sa navyše nemala ako legálnou cestou dostať,“ napísala poslankyňa.

Šimkovičová presiahla všetky únosné miery

Ministerka kultúry je už od svojho nástupu do funkcie známa kontroverznými vyhláseniami a rozhodnutiami, ktoré vyvolávajú kritiku odbornej verejnosti aj opozície. Podľa Jaurovej však tentoraz Šimkovičová „presiahla všetky únosné miery“ a porušila elementárne pravidlá ochrany osobných údajov.

Jaurová si v príspevku na sociálnej sieti neodpustila ani ironickú poznámku na adresu ministerky: „Pani Šimkovičová tára prakticky v každom svojom verejnom vystúpení, ale tentokrát to presiahlo všetky únosné miery. Ako sama hovorí: ‚…nemôžete len tak tárať veci do vetra…‘, najmä pokiaľ ste verejne činná osoba. „Na vyjadrenia ministerky a podané trestné oznámenie zatiaľ neprišla oficiálna reakcia zo strany Ministerstva kultúry SR.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.