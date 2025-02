Smatanová adresovala Šimkovičovej tvrdý odkaz: Som bývalá psychiatrická pacientka, vaše slová sa ma dotkli

Slovenská speváčka Zuzana Smatanová sa na Instagrame podelila o svoje skúsenosti s duševnými problémami a zároveň ostro skritizovala ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú. Tá nedávno slovne napadla bývalú riaditeľku Bibiany, Zuzanu Liptákovú, kvôli tomu, že zamestnala dvoch ľudí, ktorí sa liečili u psychiatra.

Článok pokračuje pod videom ↓

Speváčka Zuzana Smatanová sa na svojom Instagrame otvorene vyjadrila k téme duševného zdravia. Vo svojom príspevku sa podelila o vlastnú skúsenosť s vyhorením a ťažkou depresiou, ktorými si prešla v rokoch 2019 – 2020. Zároveň sa ostro ohradila voči necitlivým vyjadreniam ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ktoré sa dotkli mnohých ľudí trpiacich duševnými poruchami.

Šimkovičová by sa mala verejne ospravedlniť

„Som bývalá psychiatrická pacientka a vďaka pomoci psychiatričky, liekom, terapiám a svojej vôli som si zachránila život z vyhorenia a ťažkej depresie,“ napísala Smatanová v úvode svojho príspevku. Zdôraznila, že cesta k uzdraveniu bola dlhá a náročná, no dnes je opäť zdravá a v poriadku. Speváčka vyjadrila solidaritu všetkým, ktorých sa slová ministerky dotkli.

„Nemá na ne žiadne právo. Dotkli sa aj mňa,“ uviedla s tým, že ľudia bojujúci s duševnými poruchami si zaslúžia pochopenie, podporu a uznanie, nie stigmatizáciu a diskrimináciu. Podľa jej slov by sa ministerka mala verejne ospravedlniť.

Najlepšie, čo môže človek urobiť, je navštíviť odborníka

Smatanová v príspevku zdôraznila, že liečba duševných ochorení je proces, ktorý si vyžaduje čas, úsilie a odvahu. „Ten, kto sa lieči z duševnej poruchy (úzkosti, panické ataky, depresia…), potrebuje počuť najmä to, že je v poriadku a že najlepšie, čo mohol pre seba urobiť, je osloviť odborníka,“ napísala.

Príspevok speváčky vyvolal veľkú odozvu a mnoho ľudí v komentároch vyjadrilo podporu jej slovám. „Pani ministerka ešte netuší, že môže byť budúca psychiatrická pacientka. Nikto nemá ani jeden den v živote istý. Zuzka, srdečné ďakujem a obrovský rešpekt,“ napísala jedna zo speváčkinych fanúšičiek. „Veru tak! A hlavne, nikto by nemal súdiť iných čo sa týka ich života, a hlavne nie toho že vyhľadajú pomoc keď je potrebná. To je tá najťažšia vec ktorú človek v takej situácii urobí a mal by byť oslavovaný a nie súdený,“ reagovala ďalšia.

Smatanová sa tak zaradila medzi verejne známe osobnosti, ktoré sa neboja hovoriť o duševnom zdraví a bojujú proti stigmatizácii psychických ochorení. Jej odkaz je jasný – duševné zdravie je rovnako dôležité ako fyzické a každý, kto sa rozhodne vyhľadať odbornú pomoc, si zaslúži rešpekt, nie odsúdenie.