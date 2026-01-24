Fanúšikovia Scorpions smútia: Zomrel známy basgitarista skupiny, prežil s ňou najslávnejšie roky

Ilustračná foto: Pixabay

Tomáš Čapák
Zomrel Francis Buchholz.

Fanúšikovia nemeckej hardrockovej kapely Scorpions smútia. Vo veku 71 rokov zomrel jej bývalý basgitarista Francis Buchholz.

S hlbokým zármutkom a ťažkým srdcom o tom informuje rodina na facebooku. Francis Buchholz zomrel po boji s rakovinou. Podľa rodiny odišiel pokojne, obklopený láskou najbližších.

„Naše srdcia sú zlomené. Počas jeho boja s chorobou sme stáli po jeho boku a čelili každej výzve ako rodina – presne tak, ako nás učil,“ uvádza rodina vo vyjadrení.

Rodina zároveň poďakovala fanúšikom po celom svete za ich vernosť, podporu a lásku. „Dali ste mu svet a on vám na oplátku daroval svoju hudbu. Aj keď struny utíchli, jeho duša zostáva v každej note, ktorú hral, a v každom živote, ktorého sa dotkol,“ dodali.

Buchholz bol súčasťou Scorpions od roku 1974 a hral s nimi takmer dvadsať rokov, pripomínajú tvnoviny.sk. Konflikty okolo vedenia Scorpions vyvrcholili súdnym sporom. Kapela síce pokračovala ďalej, no pre mnohých fanúšikov jeho odchod znamenal koniec éry, ktorú považujú za jej najúspešnejšiu.

