Fanúšikovia neveria vlastným očiam. Dominika Cibulková zverejnila záber svojej postavy, po ktorom mnohí ostali v šoku

Už niekoľko mesiacov ohuruje dvojnásobná mamička svojím vyšportovaným telom svojich fanúšikov na sociálnej sieti. Bola na tom rovnako, ako mnohé iné ženy. Chcela sa zbaviť popôrodných kíl a dostať sa späť do formy. Obrnená trpezlivosťou a disciplínou zapracovala na sebe a dnes si užíva zaslúžené plody svojej práce. Dokonca svoju premenu využila aj vo vlastnom podnikaní a v aplikácii radí ostatným, ako schudnúť.
Kedysi vrcholová športovkyňa Dominika Cibulková má jednu veľkú výhodu. Na výsledky si počkala približne 14 mesiacov, zatiaľ čo iní by boli netrpezliví a vzdali by to oveľa skôr. Ona však nepoľavila a išla si za svojím, aj keď sama priznala, že to nebolo jednoduché. Dokonca aj ona už poľavila, hoci to bolo v udržiavacej fáze.
Nový záber na sociálnej sieti
Ani ten rezeň, ktorý si dala nedávno, jej zjavne neublížil. Dôkazom je fotografia, ktorú Dominika zverejnila na svojom Instagrame. Zjavne sa chcela pochváliť výsledkami práce na svojej postave a hoci je to už nejaký čas, čo ju mnohí obdivujú za jej premenu, po tomto zábere si určite museli niekoľkokrát pretrieť oči.
Mamička staršieho Jakubka a mladšej Ninky odfotila samu seba, pričom na sebe mala čiernu športovú podprsenku alebo krátky top nad pupok a rifle. Vyniklo jej vyšportované brucho a osí pás, ktorý pritiahol pohľady mnohých fanúšikov. Tí ostali v nemom úžase po tom, ako sa s ostatnými podelila o túto snímku. Predviedla sa v sebavedomej póze, v ktorej ešte viac vyniklo štíhle brucho a komentáre na sociálnej sieti sa len tak hrnuli.
