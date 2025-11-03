Evakuovali viac ako 400 študentov, všetky objekty prešli kontrolou: Žiadna bomba sa nenašla, potvrdila polícia

Pre bombovú hrozbu museli v nedeľu (2. 11.) večer evakuovať vyše 400 študentov z troch internátov v Nitre. Všetky objekty prešli kontrolou s negatívnym výsledkom. TASR to uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
„Môžeme potvrdiť, že včera vo večerných hodinách prebehla evakuácia troch internátov v Nitre z dôvodu oznámenia bomby. Celkovo bolo evakuovaných 478 študentov,“ priblížili policajti s tým, že sa v danej veci začalo trestné stíhanie pre trestný čin šírenie poplašnej správy.
Hrozba prišla mailom, univerzita ihneď konala
Ako sme už včera informovali, správa prišla Slovenskej poľnohospodárskej univerzite mailom, tá následne ihneď kontaktovala PZ SR.
