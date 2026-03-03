Evakuácia v centre Prahy: Na ministerstvo životného prostredia dorazil podozrivý balík, vyšetrujú ho pyrotechnici

Aby zistili obsah, najprv použili röntgen.

V budove českého ministerstva životného prostredia, ktorá sa nachádza v pražskej štvrti Vršovice, zasahuje polícia. Dôvodom je podozrivý balík, ktorý prišiel poštou a budova bola následne evakuovaná. Uviedla to v utorok popoludní na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Bol určený ministrovi životného prostredia

„Zasahujeme v budove Ministerstva životného prostredia ČR vo Vršoviciach, kde bol oznámený nález podozrivého balíčka doručeného poštou. Z objektu je preventívne evakuovaných približne 400 osôb. Na mieste sú policajti aj pyrotechnici. Zisťujeme, či ide o nebezpečný predmet,“ uviedla bez ďalších podrobností polícia.

Asi o 15 minút neskôr doplnila, že napokon nešlo o nebezpečný predmet. „Bola to vtáčia búdka, ktorú niekto poslal poštou. Na mieste policajti opatrenie ukončili,“ dodala polícia.

Polícia si balík zobrala na ďalšie skúmanie.

