Evakuácia v centre Prahy: Na ministerstvo životného prostredia dorazil podozrivý balík, vyšetrujú ho pyrotechnici

V budove českého ministerstva životného prostredia, ktorá sa nachádza v pražskej štvrti Vršovice, zasahuje polícia. Dôvodom je podozrivý balík, ktorý prišiel poštou a budova bola následne evakuovaná. Uviedla to v utorok popoludní na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Bol určený ministrovi životného prostredia
Na podatelnu Ministerstva životního prostředí byl doručen podezřelý balíček určený ministrovi životního prostředí. Rentgen balíku odhalil velké množství hřebíků a kovových materálů, proto byla bezprostředně přivolána Policie ČR, která následně z bezpečnostních důvodů povolala… pic.twitter.com/rLQEafQqO2
— Ministerstvo životního prostředí (@mzpcr) March 3, 2026
„Zasahujeme v budove Ministerstva životného prostredia ČR vo Vršoviciach, kde bol oznámený nález podozrivého balíčka doručeného poštou. Z objektu je preventívne evakuovaných približne 400 osôb. Na mieste sú policajti aj pyrotechnici. Zisťujeme, či ide o nebezpečný predmet,“ uviedla bez ďalších podrobností polícia.
Asi o 15 minút neskôr doplnila, že napokon nešlo o nebezpečný predmet. „Bola to vtáčia búdka, ktorú niekto poslal poštou. Na mieste policajti opatrenie ukončili,“ dodala polícia.
Polícia si balík zobrala na ďalšie skúmanie.
