Európska komisia hrozí právnymi krokmi voči Slovensku: Obmedzenia dovozu z Ukrajiny môžu byť problém

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
TASR
Slovensko, Maďarsko a Poľsko zakazujú dovoz niektorých komodít z Ukrajiny. Európska komisia v tom nevidí odpostatnenie.

Európska komisia (EK) vo štvrtok nevylúčila právne kroky proti Slovensku, Maďarsku a Poľsku, ktoré naďalej jednostranne zakazujú dovoz niektorých poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny. TASR sa odvoláva na správu magazínu Politico.

Tieto tri krajiny odmietajú úpravu obchodných vzťahov v rámci revidovanej dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorá nadobudla platnosť v stredu. Tento postoj podľa portálu Politico zdôrazňuje, aké politicky citlivé sa stali obchodné vzťahy medzi EÚ a Kyjevom.

Nevidíme žiadne opodstatnenie na udržiavanie týchto národných opatrení,“ uviedol hovorca EK Olof Gill po začiatku platnosti novej dohody. Tá má reagovať na obavy členských krajín zo škodlivého vplyvu dovozu z Ukrajiny.

Podľa EK sú všetky možnosti na stole

V e-mailovom vyhlásení Gill ozrejmil, že EK „zintenzívni kontakt“ s dotknutými štátmi. Na otázku, či Komisia vylučuje začatie právneho konania, odpovedal: „Všetky možnosti sú na stole.“

Brusel sa zdráhal konať od roku 2023, keď boli tieto zákazy zo strany spomenutých členských štátov prvýkrát zavedené. Podľa zdrojov v tejto otázke zohrávajú úlohu aj politické faktory. Žaloba proti Poľsku by mohla poznačiť vzťahy s proeurópskou vládou Donalda Tuska, zatiaľ čo zameranie sa len na Maďarsko a Slovensko by mohlo pôsobiť ako dvojaký meter, napísal magazín.

Budapešť obvinil Brusel z uprednostňovania ukrajinských záujmov

Poľské ministerstvo poľnohospodárstva tento týždeň uviedlo, že podľa novej dohody EÚ sa vládne reštrikcie „automaticky nerušia“ a zostávajú v platnosti. Podobne aj maďarský minister István Nagy vyhlásil, že Budapešť si zachová vlastné ochranné opatrenia, a obvinil Brusel z „uprednostňovania ukrajinských záujmov“.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Jeho slovenský kolega Richard Takáč označil ochranné mechanizmy v novej dohode za nedostatočne silné na ochranu domácich producentov. Tým podľa Politica naznačil, že Bratislava bude postupovať rovnako.

Dohoda úplne otvorila obchod medzi Ukrajinou a krajinami EÚ

Medzi EÚ a Ukrajinou začala v stredu platiť nová obchodná dohoda, ktorá rozširuje liberalizáciu obchodu, no zároveň zohľadňuje citlivé poľnohospodárske sektory. Únia mala s Kyjevom dlhodobo uzavretú dohodu o voľnom obchode, po vypuknutí vojny v roku 2022 však zrušila aj zostávajúce obmedzenia.

Platnosť tejto dohody vypršala začiatkom júna, pričom EÚ ju nahradila takzvanými prechodnými opatreniami, ktoré v podstate znamenali návrat ku kvótam z predvojnového obdobia. Aj preto viaceré členské krajiny vyzývali EK, aby s Ukrajinou čo najskôr uzavrela novú dohodu.

