Ďalšia krajina sa obáva Ruska: Je tu možnosť scenára z Ukrajiny, varuje vládny úrad

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Vojna na Ukrajine vytvorila v Európe atmosféru strachu.

Lotyšský Úrad na ochranu ústavy varuje pred silnejúcimi hrozbami zo strany Ruska v Európe. Uviedol to vo výročnej správe za rok 2025. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Rusko podľa úradu v súčasnosti nepredstavuje pre túto pobaltskú krajinu, ktorá je členom EÚ i NATO, priamu hrozbu. Niektoré signály, ako napríklad ruské naratívy a propaganda o Lotyšsku, však poukazujú na možné dlhodobé plány, uvádza sa v správe.

Rastúce napätie z Ruska

Podľa lotyšskej spravodajskej služby sa vnímanie Západu ako existenčnej hrozby v Moskve zintenzívnilo. Rusko sa už teraz vníma v priamej konfrontácii so Západom – nielen na Ukrajine, ale aj z globálneho a ideologického pohľadu.

Toto vnímanie zvyšuje riziko chybných výpočtov a znamená výrazný nárast bezpečnostných rizík pre Európu, uvádza sa ďalej v správe.

Foto: SITA/AP

Podľa lotyšskej spravodajskej služby Rusko v roku 2025 nielenže pokračovalo vo svojich aktivitách proti Západu, organizovalo sabotáže a dezinformačné kampane, ale preukázalo aj vôľu a pripravenosť vykonávať kybernetické útoky na priemyselné riadiace systémy v Lotyšsku i v západných krajinách.

Cieľom bolo vytvoriť neistotu a nedôveru medzi obyvateľstvom a podkopať jednotu Západu v otázke podpory Ukrajiny, cituje DPA.

Obava z ukrajinského scenára

Lotyšsko na východe hraničí s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom, a je blízkym spojencom a podporovateľom Ukrajiny, ktorá sa takmer štyri roky bráni voči ruskej vojenskej invázii.

Z našich pozorovaní vyplýva, že vnímanie Lotyšska Ruskom sa čoraz viac podobá tomu, aké malo voči Ukrajine pred vojnou,“ píše úrad v správe. Ako dodáva, tento čoraz negatívnejší pohľad na Lotyšsko by mohol z dlhodobého hľadiska viesť k agresívnejším ruským rozhodnutiam – aj keď to momentálne nie je pre Moskvu prioritou.

