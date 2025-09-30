EÚ vyčlení dve miliardy eur na drony pre Ukrajinu: Brániť budú vzdušný priestor, ťažiť z toho bude aj Európa

Martin Cucík
TASR
Uviedla to predsedníčka Európskej komisie v spoločnom vyhlásení s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem.

Európska únia vyčlení miliardy eur na dodávky dronov pre Ukrajinu, oznámila v utorok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. TASR o tom informuje podľa tlačového vyhlásenia EK.

Konkrétne sme sa s Ukrajinou dohodli, že na drony sa teraz vynaložia celkovo dve miliardy eur,“ spresnila von der Leyenová v spoločnom vyhlásení s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Podľa portálu Politico ide o doteraz najkonkrétnejší krok Únie smerujúci k posilneniu bojovej kapacity Kyjeva prostredníctvom bezpilotných systémov.

To umožňuje Ukrajine rozšíriť svoje kapacity a využívať ich naplno, a, samozrejme, to umožní aj Európskej únii ťažiť z tejto technológie,“ poznamenala von der Leyenová.

Zmrazené ruské aktíva aj „reparačná pôžička“ v hodnote 140 miliárd

Predsedníčka EK zároveň načrtla plán dlhodobej podpory Ukrajiny, ktorý zahŕňa aj „reparačnú pôžičku“ viazanú na zmrazené ruské aktíva v Európe v hodnote 140 miliárd eur.

Pôžička by sa uvoľňovala po tranžiach s podmienkami, pričom časť prostriedkov by bola vyhradená na nákup vojenskej techniky z európskeho priemyslu, doplnila.

Podľa Politica jej vyjadrenia nadväzujú na slová nemeckého kancelára Friedricha Merza publikované minulý týždeň v denníku Financial Times.

Von der Leyenová zdôraznila, že použitie zmrazených ruských aktív neznamená ich zhabanie a Kyjev by pôžičku splatil v prípade, že by mu Rusko zaplatilo vojnové reparácie. V súčasnosti sa na podporu Ukrajiny využívajú iba výnosy z týchto aktív, objasňuje Belga.

Predsedníčka EK chce pre plán získať podporu na stredajšom neformálnom summite lídrov EÚ v Kodani. Politico pripomína, že návrh odmieta Maďarsko, ale aj Belgicko. Väčšina zmrazených aktív – približne 170 miliárd eur – sa nachádza práve v spoločnosti Euroclear v Bruseli.

Belgicko zámer odmieta pre obavy z arbitrážnych žalôb a jedného dňa by bolo nútené peniaze vrátiť.

