EÚ posiela na Ukrajinu 90 miliárd eur: Dokumenty z Bruselu odhalili, ako sa k tomu postaví Slovensko

Veľvyslanci 24 členských štátov Európskej únie (EÚ) sa v stredu dohodli na rámci pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorá má slúžiť ako finančná pomoc na ďalšie dva roky. K rozhodnutiu dospeli na základe mechanizmu posilnenej spolupráce, ktorý umožnil Slovensku, Česku a Maďarsku nezapojiť sa do tejto iniciatívy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Lídri členských krajín EÚ sa na summite 18. – 19. decembra dohodli, že pôžička pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027 bude financovaná zo spoločného dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko si vyjednali výnimku a nepripoja sa k spoločným garanciám a nebudú sa podieľať ani na splácaní úrokov.
S pomocou začnú už čoskoro
Takzvanú podpornú pôžičku pre Ukrajinu má tvoriť vojenská pomoc, na ktorú Brusel navrhuje vyčleniť 60 miliárd eur. Druhou časťou je všeobecná podpora fungovania ukrajinského štátu a základných verejných služieb, na ktorú má ísť zvyšných 30 miliárd eur. EÚ plánuje začať s poskytovaním tejto finančnej podpory v druhom štvrťroku 2026.
Ukrajina bude môcť na základe dohody veľvyslancov EÚ pôžičku v zásade využiť na nákup zbraní len od spoločností, ktoré sídlia na jej území, v EÚ alebo na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. Výnimku bude možné uplatniť, ak by tieto štáty nemali daný výrobok k dispozícii alebo by ho Ukrajina potrebovala urgentne.
V takých prípadoch by sa mohla obrátiť aj na iné krajiny, avšak za určitých podmienok; jednou z nich je, že majú uzavreté partnerstvo s EÚ v oblasti obrany, pomáhajú Ukrajine finančne a vojensky a zaviazali sa, že budú prispievať na náklady vyplývajúce z pôžičky. Rovnako by mohlo ísť o štáty, ktoré majú s EÚ bilaterálnu dohodu o iniciatíve SAFE.
Samotná pôžička pre Ukrajinu má byť financovaná prostriedkami, ktoré plánuje EÚ získať formou spoločného dlhu na kapitálových trhoch. Od tejto podpory si Brusel sľubuje, že prispeje k odolnosti Ukrajiny a jej užšej integrácii s európskou zbrojárskou základňou.
„S cieľom zabezpečiť čo najvýhodnejšie podmienky pôžičky a riadiť udržateľnosť dlhu Ukrajiny sa plánuje, že náklady na úroky budú pokryté z rozpočtu EÚ. To nebude mať vplyv na rozpočtové príspevky Česka, Maďarska a Slovenska, ktoré sa rozhodli nezúčastniť sa na posilnenej spolupráci,“ píše sa vo vyhlásení Rady EÚ.
EÚ plánuje začať s poskytovaním tejto finančnej podpory Ukrajine v druhom štvrťroku 2026. Prvá platba by v prípade schválenia dohody Európskym parlamentom mohla odísť už začiatkom apríla, napísala agentúra Reuters.
