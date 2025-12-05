Energopomoc nemusí dostať ten, kto ju potrebuje: SaS poukazuje na dieru v systéme, uviedla konkrétne príklady

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Senior môže skončiť bez nároku, majiteľ investičných bytov s plnou podporou.

Energopomoc pre domácnosti ohlásená v stredu (5. 12.) ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas SD) má nedostatky. Bez príspevku štátu na energie môže zostať napríklad dôchodca, ktorý u ktorého majú trvalý pobyt jeho deti pracujúce a žijúce v Bratislave, na druhej strane ho môže dostať podnikateľ, ktorý si vypláca iba minimálnu mzdu a má aj niekoľko investičných bytov.

V piatok na to na tlačovej konferencii upozornila opozičná strana SaS. „Majiteľ firemného investičného bytu, ktorý si uplatnil na tento byt odpočet DPH, vlastní niekoľko takýchto bytov, vypláca si minimálnu odmenu konateľa, splní na byte, kde má nahlásený trvalý byt, podmienky pre energopomoc a automaticky túto energopomoc dostane na všetky ostatné byty,“ upozornil poslanec za SaS Karol Galek.

„No a na druhej strane je tu dôchodca z Oravy, u ktorého majú nahlásený pobyt aj jeho deti,“ uviedol Galek. V niektorých prípadoch môže suma príjmov presiahnuť stanovenú sumu a tento dôchodca na energopomoc nedosiahne.

Výzva na úpravy systému

Problémom podľa Galeka je, že ľudia nemali čas sa pripraviť a v takýchto prípadoch si trvalý pobyt prepísať na novú adresu. Poslanec vyzval ministerku Sakovú, aby zabezpečila systém, ktorý dokáže reagovať na zmeny v prípade, ak si napríklad členovia domácnosti zmenia trvalý pobyt.

„V opačnom prípade sme pripravení túto diskrimináciu, a to v záujme ľudí, v záujme slovenských domácností, ktorí túto pomoc reálne potrebujú, riešiť na Ústavnom súde,“ dodal Galek.

