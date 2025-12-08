Energopomoc ešte čaká úprava: Poslanci majú prísť o nárok. Koalícia po kritike opozície pripravila rázny krok

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Koalícia chce poslancov úplne vylúčiť z nároku na energopomoc.

Koaliční poslanci sa rozhodli podať poslanecký návrh, ktorí vylúči všetkých poslancov Národnej rady (NR) SR z nároku na energopomoc bez toho, či sa jej dobrovoľne chceli alebo nechceli vzdať. V pondelok to v reakcii na kritiku energopomoci opozíciou uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

Opozičné strany kritizovali napríklad aj to, že na energopomoc dosiahnu aj poslanci parlamentu, keďže sa im veľká časť príjmu, ktorou sú paušálne náhrady, do posudzovaného príjmu nezaráta. „Čo sa týka poslancov a ich nároku na energopomoc. Každý z nich na základe zákona mohol požiadať o špeciálnu tarifu u svojho predajcu. Na základe tejto tarify by ich IT systém ani nevzal do úvahy pri automatizovanom výpočte,“ upozornila hovorkyňa MH Mária Pavlusík.

Rezort hovorí o deštruktívnej politike opozície

Vyjadrenia opozičných strán k energopomoci podľa rezortu hospodárstva zodpovedajú deštruktívnemu štýlu politiky, ktorý predvádzajú od začiatku volebného obdobia. „Na jednej strane sa dožadujú adresnosti, na druhej strane obratom na tlačových konferenciách kritizujú, že pomoc štátu nie je pre všetkých rovnaká, čo je pritom základnou podstatou adresnej pomoci,“ uviedol rezort.

Ministerstvo hospodárstva SR upozornilo, že na akékoľvek nedostatky v systéme poskytovania adresnej pomoci bude reagovať veľmi vecne a s jediným cieľom, zabezpečiť pre ľudí pomoc s vysokými cenami energií. „Ide nám o pomoc ľuďom, nie o zbytočné politické prekáračky,“ uviedol rezort.

Prvý komplexný systém adresnej pomoci v histórii Slovenska

Ministerstvo dodalo, že je to prvýkrát v slovenskej histórii, kedy vznikol z existujúcich informačných systémov štátu komplexný systém, vďaka ktorému vie poskytnúť štát adresnú pomoc vo viacerých oblastiach a ľudia z toho dôvodu nemusia navštevovať úrady a vypisovať rôzne dotazníky. „Preto je prirodzené, že sa v takomto systéme môžu objaviť nezrovnalosti a Ministerstvo hospodárstva SR ich bude postupne odstraňovať,“ dodalo ministerstvo.

