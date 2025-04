Elon Musk sa urazil ako malé dieťa: Si hlúpejší ako vrece tehál, skutočný idiot, odkázal Trumpovmu poradcovi

Americký miliardár Elon Musk, ktorý je majiteľom automobilky Tesla, označil v utorok vysokopostaveného poradcu pre obchod v administratíve prezidenta Donalda Trumpa Petra Navarra za „skutočného hlupáka“ a „hlúpejšieho ako vrece tehál“.

Reagoval tak na to, že Navarro o Muskovej firme Tesla povedal, že nie je „výrobcom automobilov“ ale „montážnou dielňou automobilov“. Navarro sa vyjadril, že Muskova spoločnosť na produkciu elektromobilov importuje batérie, elektroniku a pneumatiky a Musk „chce lacné zahraničné dielce“.

Musk odpovedal, že „Tesla vyrába najviac amerických áut. Navarro je hlúpejší ako vrece tehál“. Elon Musk, ktorý je najbohatším človekom na svete, nedávno podporil vytvorenie zóny voľného obchodu medzi Severnou Amerikou a Európou, ale toto jeho želanie je v rozpore s Trumpovými clami.

Tesla has the most American-made cars. Navarro is dumber than a sack of bricks. @IfindRetards @RealPNavarro https://t.co/gECgtZt5Sc

— Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2025