Elon Musk opäť na prvom mieste: Podľa nového rebríčka jeho majetok prekonal magickú hranicu

Generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk sa stal prvým človekom na svete, ktorého majetok dosiahol hodnotu 500 miliárd dolárov (426,48 miliardy eur). Majetok technologického miliardára prekonal túto hranicu v stredu (1. 10.) popoludní, napísal časopis Forbes. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Na druhom mieste v rebríčku najbohatších ľudí sveta zostal Larry Ellison, zakladateľ softvérovej spoločnosti Oracle. Hodnota jeho majetku v porovnaní s Muskovým je podľa údajov časopisu Forbes nižšia o približne 150 miliárd USD (približne 127 miliárd eur).
Akcie Tesly vzrástli, za deň „zarobil“ vyše 7 miliónov eur
Musk má okrem iného podiel v spoločnosti Tesla. Cena akcií výrobcu elektromobilov v pondelok (29. 9.) vzrástla o 4 %, čím sa jeho majetok zvýšil o približne 9 miliárd USD (približne 7,6 miliardy eur).
Musk vlastní aj 42-percentný podiel vo vesmírnej spoločnosti SpaceX v hodnote 168 miliárd USD (približne 143 miliárd eur). Ďalších 60 miliárd USD (približne 51 miliárd eur) pochádza zo zlúčenia Muskovej spoločnosti zaoberajúcej sa umelou inteligenciou xAI so sociálnou sieťou X, ktorú prevzal v roku 2022 ešte pod jej pôvodným názvom Twitter.
