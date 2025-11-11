Dvaja Slováci môžu výskať od radosti: V lotérii vyhrali krásne sumy peňazí, jeden netrafil ani jedno číslo

Stalo sa to, čomu by väčšina ľudí neverila. Muž z Nitrianskeho kraja si v novej lotérii VŠETKO ALEBO NIČ odniesol výhru 100 000 eur, hoci neuhádol ani jedno číslo. V tejto hre totiž platí, že niekedy je aj úplné „nič“ všetkým, čo potrebujete.
Podľa informácií spoločnosti TIPOS uzatvoril výherca svoju stávku ešte počas víkendu na jednom z predajných miest. Na tikete vyplnil jedno hracie pole a rozhodol sa, že si so svojimi číslami zahrá sedemkrát. Zaplatil 10,50 eura a v prvom žrebovaní neuspel. Šťastie sa mu však usmialo v pondelok 10. novembra 2025, keď sa konalo druhé predplatené žrebovanie.
Výhra za „nič“
V hre VŠETKO ALEBO NIČ sa losuje z 22 čísel, pričom žrebovaných je vždy jedenásť. Hráči, ktorí uhádnu všetky, získavajú hlavnú výhru 100 000 eur. Rovnakú sumu však vyhrajú aj tí, ktorí netrafia vôbec nič. V pondelkovom žrebovaní padli čísla 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18 a 22.
Muž z Nitrianskeho kraja neuhádol ani jedno, a práve to mu prinieslo šesťcifernú výhru. A to ešte nemusí byť koniec. So svojou stávkou má pred sebou ďalších päť žrebovaní, takže jeho šťastie sa môže zopakovať.
Stačí uzatvoriť stávku na predajnom mieste, cez portál eTIPOS.sk, v aplikácii alebo prostredníctvom SMS. Na jednom tikete je desať hracích polí a stávky je možné uzavrieť aj na viacero žrebovaní dopredu. Cena jedného tipu je 1,50 eura.
V hre LOTO 5 z 35 padol ďalší jackpot
Šťastie sa usmialo aj na hráča, ktorý si cez portál eTIPOS.sk zahral hru LOTO 5 z 35. Vybral si rýchlu stávku typu XL, ktorá obsahovala desať náhodných tipov a účasť v hre JOKER. Zaplatil 4,50 eura a jeden z tipov s číslami 9, 18, 27, 28 a 29 mu priniesol výhru 33 318,98 eura. Išlo už o 80. výhru v prvom poradí, ktorá padla v tejto hre v roku 2025.
LOTO 5 z 35 patrí medzi lotérie s najvyššou šancou na výhru, keďže pravdepodobnosť získať jackpot je približne 1 ku 324 000. Žrebovania sa konajú trikrát týždenne – vždy v stredu, v piatok a v nedeľu. Či už hráte pre šťastie alebo pre zábavu, nezabúdajte, že číselné lotérie sú určené len pre dospelých hráčov.
