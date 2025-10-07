Dva roky od teroristického útoku Hamasu v Izraeli: Najväčšie krviprelievanie sa stalo na hudobnom festivale Nova

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
Izrael si pripomína druhé výročie útoku Hamasu, ktorý si v roku 2023 vyžiadal približne 1200 obetí, prevažne civilistov, a zanechal v krajine hlbokú traumu.

Izrael si v utorok pripomína druhé výročie útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas. Počas dňa sú plánované neoficiálne spomienkové podujatia za jeho obete, kým mnohí Izraelčania už v pondelok navštívili miesto krviprelievania, kde sa pred dvoma rokmi konal hudobný festival Nova.

Medzitým vyjednávači pokračujú v nepriamych rokovaniach o ukončení vojny v Pásme Gazy podľa mierového plánu, ktorý predstavil americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Bezprecedentný útok militantov z Hamasu a iných palestínskych skupín na južnú časť Izraela si 7. októbra 2023 vyžiadal približne 1200 obetí na životoch, a to väčšinou civilistov. Militanti počas neho uniesli z Izraela aj 251 izraelských a zahraničných rukojemníkov. V zajatí ich zostáva 47, z toho 25 je podľa izraelskej armády po smrti.

Izraelčania a príbuzní izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom sa zhromažďujú počas spomienkového pochodu. Zdroj: TASR/AP

V krajine naďalej pretrvávajú trpké spomienky, zapaľujú sa sviečky

Trauma z útoku spred dvoch rokov – najhoršieho v histórii Izraela – je v krajine stále veľmi živá, napísal denník The Guardian. Desiatky príbuzných a priateľov tých, ktorí zahynuli pri útoku na hudobný festival Nova, zapálili sviečky a držali minútu ticha na jeho mieste v Negevskej púšti, kde militanti zabili vyše 370 ľudí a desiatky ďalších odvliekli ako rukojemníkov.

Pietne spomienky sa budú konať aj na Námestí rukojemníkov v izraelskej metropole Tel Aviv, kde každý týždeň prebiehajú demonštrácie za prepustenie ľudí zajatých Hamasom, a v kibuci Nir Oz pri hraniciach s Pásmom Gazy – v komunite, ktorá pri útoku militantov utrpela najväčšiu ujmu.

Oficiálna spomienková udalosť sa uskutoční až 16. októbra na izraelskom národnom cintoríne na Herzlovom vrchu po židovskom sviatku Simchat Tóra.

Odveta stále pokračuje, opustiť domovy muselo približne 2 milióny ľudí

Izraelská armáda v odvete za útok palestínskych skupín spustila proti Hamasu v Pásme Gazy vojenské ťaženie zo vzduchu, zeme a mora, ktoré pokračuje nezmenšenou silou a ktoré túto pobrežnú enklávu zdevastovalo a vyhnalo z domovov približne dva milióny jej obyvateľov. Stovky tisíc z nich teraz žijú v preplnených táboroch a na otvorených priestranstvách s obmedzeným prístupom k potravinám, vode a hygienickým zariadeniam. Ďalšie tisíce ľudí sú podľa agentúry AP naďalej nezvestné.

Foto: SITA/AP

Podľa OSN Izrael pácha genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov

Izraelské bombardovanie a pozemné operácie si podľa údajov gazských úradov, ktoré OSN považuje za spoľahlivé, vyžiadali dosiaľ najmenej 67 160 mŕtvych. Tieto údaje nerozlišujú medzi civilistami a bojovníkmi, avšak naznačujú, že viac než polovicu z obetí tvoria ženy a deti, uviedla AFP.

Foto: SITA/AP

Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva nedávno dospeli k záveru, že Izrael pácha v Gaze od októbra 2023 genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov. Izrael tieto obvinenia odmieta, avšak po dvoch rokoch vojny vyjadruje nespokojnosť s postupom vlády pri jej vedení 72 percent Izraelčanov, ako ukázal nedávny prieskum think-tanku INSS.

Koniec je možno blízko, začali sa nepriame rokovania

Miesto výročia útoku Hamasu sa pozornosť teraz podľa denníka The Guardian sústreďuje skôr na nádej, že vojna v Pásme Gazy sa konečne blíži ku koncu. Vyjednávači z Hamasu a Izraela sa v pondelok zišli v Egypte, kde začali nepriame rokovania s cieľom vyriešiť podrobnosti týkajúce sa prepustenia všetkých rukojemníkov a takmer 2000 palestínskych väzňov.

Foto: SITA/AP

Prvé kolo nepriamych rokovaní o Trumpovom 20-bodovom pláne sa v pondelok skončilo v pozitívnej atmosfére, uviedli predtým agentúry. Rozhovory pokračujú v utorok a podľa palestínskeho zdroja môžu trvať aj niekoľko dní.

Hoci obe strany privítali Trumpov návrh, dosiahnutie dohody o jeho podrobnostiach bude pravdepodobne nesmierne náročné, predpokladá agentúra AFP. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir však v nedeľu varoval, že ak tieto rokovania zlyhajú, armáda obnoví boje v Pásme Gazy.

