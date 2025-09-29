Drony v ochrannej zóne: Incident v Nórsku spôsobil poplach, presmerovali viaceré lety. Ich pôvod zatiaľ nie je známy

Dánsky vzdušný priestor bude uzavretý pre civilné bezpilotné lietadlá do budúceho piatka.

Vzhľadom na údajné spozorovania dronov presmerovali v Nórsku viacero letov, informovali v nedeľu tamojšie médiá. Lietadlo smerujúce z metropoly Oslo na letisko Bardufoss v regióne Troms na severe krajiny sa podľa leteckej spoločnosti Norwegian muselo neskoro večer vrátiť, píše TASR podľa agentúry DPA.

Už predtým podľa správ spozorovali drony v ochrannej zóne letiska Brønnøysund v regióne Nordland ležiacom južnejšie. Aj v tomto prípade presmerovali jeden let, uviedla verejnoprávna televízia NRK s odvolaním sa na prevádzkovateľa letísk, spoločnosť Avinor. Pôvod dronov nie je zatiaľ jasný.

Viaceré incidenty s dronmi na letiskách zaznamenali v uplynulých dňoch v susednom Dánsku. Tamojšie ministerstvo dopravy v nedeľu oznámilo, že do budúceho piatka bude celý dánsky vzdušný priestor uzavretý pre civilné bezpilotné lietadlá. Dôvodom je summit EÚ, ktorý sa tento týždeň koná v Kodani. Zákaz všetkých letov civilných dronov v krajine platí od pondelka.

