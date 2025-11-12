Dráma na východe Slovenska: Na nezvestnom dievčati mali vykonať otrasný skutok, našli ju na povale domu

V okrese Trebišov sa odohral šokujúci prípad. V utorok 11. novembra sa podarilo nájsť približne 14-ročné dievča, ktoré bolo predtým nahlásené ako nezvestné.
Podľa predbežných informácií TV Markíza malo byť dievča násilím držané na povale jedného z rodinných domov a znásilnené.
Polícia podľa dostupných informácií už zadržala osobu podozrivú z tohto činu.
Správu budeme aktualizovať.
